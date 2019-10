El envejecimiento celular provoca cambios en el cerebro

Los científicos descubrieron entonces que, cuando los telómeros cambian de longitud, aparecen cambios estructurales en el cerebro. En un período en que los telómeros de los participantes se alargaban durante el estudio, también era más probable que su corteza se hubiera engrosado al mismo tiempo.Por otro lado, el acortamiento de los telómeros se asoció a su vez con reducciones de la materia gris. Esta asociación se produjo específicamente en una región del cerebro llamada precúneo o precuña, que es un centro metabólico y de conexión central.Estos resultados sugieren que, incluso los cambios a corto plazo en la longitud de los telómeros (en solo tres meses) podrían reflejar fluctuaciones generales en el estado de salud y envejecimiento del cuerpo.Sin embargo, muchas otras preguntas permanecen abiertas. "No sabemos, por ejemplo, qué mecanismo biológico subyace a los cambios a corto plazo en la longitud de los telómeros", explica la científica, "o si los cambios a corto plazo realmente tienen un efecto a largo plazo en la salud".Al mismo tiempo, el equipo de investigadores investigó si la longitud de los telómeros podría verse alterada por nueve meses de entrenamiento mental basado en la atención plena y la empatía, y si ese cambio sistemático en la longitud de los telómeros también se reflejaría en el engrosamiento o adelgazamiento cortical.Investigaciones anteriores ya habían demostrado que ciertas regiones de la corteza pueden engrosarse mediante el entrenamiento, dependiendo de los contenidos de entrenamiento mental respectivos de tres módulos distintos, cada uno con una duración de tres meses. La respuesta al estrés fisiológico también podría reducirse mediante el entrenamiento mental con aspectos sociales, según estos estudios.Sin embargo, a pesar de las investigaciones anteriores, este estudio no descubrió ningún efecto del entrenamiento sobre los telómeros. Es decir, el entrenamiento puede engrosar la corteza cerebral, pero eso no significa que eso modifique la longitud de los telómeros ni que, por lo tanto, influyan sobre el envejecimiento.Estudios futuros deberán continuar abordando la cuestión de qué medidas o comportamientos detienen de manera más efectiva o incluso revierten el acortamiento de los telómeros y el proceso de envejecimiento biológico, concluyen los investigadores.El estudio forma parte del Singer’s ReSource Project , un estudio de entrenamiento mental a gran escala, único a nivel mundial, que utiliza métodos de educación mental de Occidente y Lejano Oriente.