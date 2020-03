El estrés por calor matará a 1.200 millones de personas en 2100

Si no se frenan las emisiones de dióxido de carbono que producen los gases del efecto invernadero, en el año 2100 más de 1.200 millones de personas sufrirán severamente los efectos del calor y humedad extremos.Lo ha descubierto un estudio realizado en la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, y publicado por la revista Environmental Research Letters.Esta cifra cuadruplica el número total de personas afectadas en la actualidad, y más de 12 veces la cantidad de individuos que se habrían visto perjudicados si no existiesen los efectos del calentamiento global iniciado con la revolución industrial.“Cuando nos fijamos en los riesgos de un planeta más caliente, hay que prestar especial atención a los extremos combinados de calor y humedad, que son especialmente peligrosos para la salud humana”, advierte Robert E. Kopp, director del Instituto de la Tierra, Ciencias del Océano y de la Atmósfera de la citada universidad.El estrés por calor es una patología frecuente que se presenta cuando el cuerpo detecta que está expuesto a temperaturas extremas poco habituales.Ocurre debido a la incapacidad del cuerpo para enfriarse adecuadamente a través del sudor, produciendo un aumento de la temperatura corporal y ocasionando daños severos en el cerebro y otros órganos.Los efectos del estrés por calor varían desde condiciones más leves como erupción y calambres, hasta el agotamiento por calor, el tipo más común.El golpe de calor, la enfermedad más grave relacionada con el calor, puede matar o causar discapacidad permanente si no se trata con urgencia.El trabajo tuvo como referencia una medida de estrés térmico que da cuenta de la temperatura, la humedad y otros factores ambientales, como la velocidad del viento, el ángulo del sol y la radiación solar e infrarroja.Asimismo, se utilizaron 40 simulaciones climáticas por ordenador para obtener estadísticas de los eventos raros a partir del análisis de los extremos combinados (aumento de calor y humedad).También se recabaron datos históricos del cambio climático: el planeta se ha calentado ya alrededor de 1,2° por encima de los niveles previos a la revolución industrial.Si el planeta se sigue calentando y llega a los 1,5°C, esa situación afectará a cerca de 500 millones de personas. Pero si las temperaturas superan los 2°C, los afectados se aproximarán a los 800 millones de personas.En el escenario más extremo, si alcanzan los 3°C - como podría ocurrir a finales de este siglo - las personas damnificadas serán 1.200 millones.