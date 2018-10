“El funeral”, una divertida farsa con un ritmo fallido

Tiempos muertos



Este es el comienzo de una divertida farsa que empieza por un final y que, durante noventa minutos, hace las delicias del público, encantado por ver resucitar, aparecerse y volatizarse a la muerta más viva del teatro.



Y sin embargo, algo falla, hay un ritmo descompensado y cansino, acaso por una mala dirección de actores; y un texto poco brillante que pesa al buen hacer de los mismos.



La falta de ritmo (fatal en una farsa acumulativa y surreal de este jaez, que quiere imitar a Lubitsch, a Wilder, a los Marx) provoca tiempos muertos ramplones en los que no hay acción.



Tampoco ayuda, he de decir, el sonido a través de micro, quizá solo lo debería usar la diva, que así provocaría una suerte de voz de ultratumba que viene de todas partes, y dejar a los demás actores que esforzaran un poco el diafragma para dar viveza a las escenas. No sé.



Un texto algo pobre, con alguna idea brillante y bastantes chascarrillos flojos al servicio y homenaje de una inmensa actriz que disfruta mucho en escena, se ve, y que agradece el calor y aplauso de su público. Un público entregado que come mediasnoches, echa unas risas y aplaude con fervor a doña Concha Velasco. Eso es todo.