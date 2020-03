El futuro del coronavirus está lleno de incertidumbres

El número de infectados en todo el mundo por el SARS-CoV-2 aumenta cada día y, previsiblemente, lo seguirá haciendo durante un tiempo.



El hecho de que ya no sea un único foco descontrolado, como ocurría en China, sino que sean múltiples y mundiales, aumenta el desconocimiento sobre la progresión que seguirá.



Además, las medidas que se toman no tendrán un efecto inmediato en el descenso del número de contagiados.



Una cuarentena obligatoria y extendida por todo el país, como la que acaban de imponer en Italia, reducirá el número de infectados sin ninguna duda, pero su efecto se verá tras unos días.



Esto es debido a que los nuevos infectados tardan un tiempo en mostrar síntomas y, una vez que los muestran, tardarán otros pocos días en tener resultados sobre si su infección es o no SARS-CoV19.



Restricciones puestas hoy frenarán los contagios, pero durante los días inmediatos el número de infectados aumentará, ya que éstos se contagiaron antes.



Un hecho que también ayuda a que, muy probablemente, el número de infectados esté infrarrepresentado. Cuando hablan de casos confirmados, la realidad puede ser hasta diez veces superior.



Sin consenso



Respecto a cómo abordar la enfermedad, aún no hay un consenso. Los datos de la infección son insuficientes y demasiado variables según el país. No tenemos aún claro cuál es la tasa de mortalidad, la de contagio y el tiempo hasta que un enfermo deja de ser infectivo.



Para ilustrar, a día 11 de marzo en Irán, por 9.000 infectados confirmados, hay 354 muertes achacables al Covid-19, cerca de un 4%. Por otro lado, en Alemania, por 1.622 infectados confirmados sólo hay 3 muertes registradas, un 0,18%.



Por lo tanto, podemos hacer predicciones y modelos matemáticos, pero tendrán un error suficientemente grande como para no ser representativos de la realidad, al menos a corto plazo.



Lo que sí está casi claro es que es demasiado tarde para contenerlo completamente y hacer que el virus desaparezca en los próximos meses, tal como se hizo con otros coronavirus: el SARS y el MERS.



Las medidas actuales, como el cierre de centros educativos o, de momento en otros países, las cuarentenas totales, no van a eliminar la enfermedad. Son medidas de contención encaminadas a disminuir la pendiente de la curva epidémica.



Al ser una enfermedad muy contagiosa, aunque sea de carácter leve para la mayoría, puede llegar a saturar los servicios sanitarios. Es ahí donde se produciría una situación realmente grave. Por ello hay que frenar la enfermedad, para evitar un colapso.



¿Endémica?



En cuanto a su futuro a medio plazo podemos hacer algunas aportaciones, pero tampoco son definitivas. Aunque en parte depende de nuestra actuación en este momento, la difusión de la enfermedad depende mayoritariamente de las características del virus.



Fundamentalmente son 2 factores: el valor β, que indica el número de contagios que provoca una persona infectada; y el valor α, que es igual a 1/t; siendo t el tiempo que tarda un nuevo infectado en adquirir resistencia al virus.



Con β ≤ 1, la enfermedad está abocada a su extinción. Con el nuevo coronavirus, esto se sabe que no ocurrirá, pues tiene, al menos, una β=2,3.



Algunos datos la evalúan mucho más contagiosa, llegando a valores de 5 ó 6. Además, el tiempo de infección está alrededor de 14 días, bastante alto teniendo en cuenta su contagio.



Cuanto mayores sean los contagios y mayor sea el tiempo que tarda en un humano en hacerse resistente, más posibilidades hay de que la enfermedad se quede entre nosotros de forma permanente, como una enfermedad endémica. Con esa α y β, será muy probable que la enfermedad logre hacerse endémica.



Una vez así, podrá sufrir variaciones estacionales, como le ocurre a la gripe. Pero esto son aún divagaciones. Sólo conoceremos su futuro cuando realmente lo observemos.