El gato de Schrödinger vive también en los sistemas biológicos

Esta constatación llevó a Jansen y a su equipo a profundizar en la investigación, para comprobar si efectivamente el efecto del gato de Schrödinger se manifiesta en materia no orgánica.



Para ello utilizaron diferentes polarizaciones de la luz para efectuar medidas en un grupo de bacterias conocidas como Chlorobi, capaces de captar la luz. Estas bacterias poseen un complejo fotosintético constituido de siete moléculas sensibles a la luz.



En el experimento, un fotón excitó a dos de estas moléculas sensibles a la luz y la espectroscopia mostró la superposición de estados típica del universo cuántico, mostrando una señal oscilatoria específica.



Este fenómeno de superposición duró el tiempo previsto por la mecánica cuántica, demostrando así que los efectos cuánticos conseguidos en las bacterias procedían de la energía superpuesta simultáneamente a las dos moléculas. Según Jansen, los sistemas biológicos presentan efectivamente los mismos efectos cuánticos que los sistemas no biológicos.



Las técnicas de observación desarrolladas para este proyecto de investigación pueden aplicarse a diferentes sistemas, biológicos o no, lo que permitirá a otros científicos aprovecharlas para desarrollar sistemas de almacenamiento de energía solar u ordenadores cuánticos, concluyen los investigadores.