El lado oscuro de la personalidad no está unido al odio

Una investigación desarrollada en la Universidad de Pennsylvania ha descubierto que la deshumanización de otros grupos humanos no procede de un sentimiento de odio hacia esos colectivos, sino que ambos tienen sustratos cerebrales diferentes y derivan de dos procesos psicológicos distintos.Los resultados, publicados en el Journal of Experimental Psychology, sugieren que la aproximación entre grupos deshumanizadores y colectivos afectados debe comenzar por el reconocimiento de que todos somos seres humanos, primer paso para que la empatía pueda surgir en las relaciones entre ambos grupos.Esta investigación ha comprobado que la deshumanización y el odio son procesadas por dos regiones del cerebro completamente separadas que generan procesos psicológicos paralelos. Según los autores de este estudio, reconocer esta diferencia biológica puede contribuir a restablecer el diálogo entre diferentes grupos de población.La finalidad de esta investigación pretendía conocer los mecanismos cerebrales que están detrás la tendencia a deshumanizar a otros grupos de personas con la finalidad de justificar acciones o comportamientos hacia ellos.Es el caso, relativamente frecuente en la historia humana, de opresores que consideran a las víctimas como menos evolucionadas e incluso biológicamente inferiores. Esta mentalidad justificó en el pasado, entre otras, el racismo norteamericano, las persecuciones religiosas, las de los judíos durante la segunda guerra mundial o al apartheid sudafricano (que estuvo vigente hasta 1992).Esta mentalidad ha tomado fuerza en los últimos años, entre otros motivos, debido al fenómeno migratorio. La extrema derecha europea habla de “carne humana” para referirse a los inmigrantes y Trump equipara inmigración con delincuencia. A veces también se habla de los inmigrantes como animales, favoreciendo así la deshumanización de este colectivo.Comprender cómo el cerebro establece una división entre “nosotros” y los “otros” puede ayudar a entender mejor el comportamiento humano y a establecer puentes entre diferentes comunidades, señalan los investigadores.Los psicólogos se han preguntado desde hace mucho tiempo si este tipo de razonamiento tiene su origen en el odio, esa emoción opuesta al amor y al afecto que se caracteriza por expresar un sentimiento de antipatía, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona o un colectivo. Esos sentimientos negativos pueden llevar a desear e incluso provocar la destrucción de la persona o el colectivo odiado."Cuando las personas deshumanizan a otros, movilizan diferentes regiones cerebrales que cuando registran su aversión", explica el co-autor principal Emile Bruneau, en un comunicado . "Las regiones cerebrales sensibles a la deshumanización de otros grupos no registran la antipatía. Y las regiones cerebrales que se activan cuando perciben odio hacia esos grupos, no se activan cuando pensamos en lo humanos que son esos grupos".En el experimento, los investigadores utilizaron imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI) para observar la actividad cerebral de los participantes mientras evaluaban cómo se sentían ante 10 colectivos diferentes, constituidos por estadounidenses, europeos, árabes, mexicanos, así como colectivos profesionales como cirujanos, grupos itinerantes (sin domicilio duradero), y animales, como perros, gatos y ratas.