El láser podría crear una máquina del tiempo

El profesor titular de Física de la Universidad de Connecticut Ron Mallett ha desarrollado una ecuación que podría servir para la construcción de una máquina del tiempo, según ha explicado en declaraciones a la CNN.La propuesta de Mallett no es nueva, ya que fue esbozada en sendos artículos científicos publicados en los años 2000 y 2003 y recogida en un libro emblemático publicado en 2007. En Tendencias21 nos referimos a ella en un documentado artículo (2006), escrito por el físico Mario Toboso.Sus declaraciones ahora a la CNN han vuelto a traer a la palestra su iniciativa, aclarando algunos elementos de su teoría, que desde 2004 ha suscitado dudas en la comunidad científica Tal como explicamos en otro artículo , los viajes en el tiempo son matemáticamente posibles, pero al mismo tiempo resulta tremendamente complicado resolver los problemas que permitirían hacerlo realidad.Mallet se basa en las teorías de Einstein para plantearse la máquina del tiempo. Según la Teoría de la Relatividad Especial, el tiempo se acelera o desacelera dependiendo de la velocidad a la que se mueve un objeto.Este hecho forma parte de la realidad cotidiana, pero los márgenes de tiempo son tan estrechos que resultan imperceptibles.Sin embargo, si en vez de viajar a otro país, nos desplazamos a una estrella lejana a una velocidad próxima a la de la luz, el tiempo del viajero será notablemente más lento del tiempo de los que se quedan en la Tierra.En consecuencia, cuando el viajero regrese a nuestro planeta, habrá pasado mucho más tiempo que el tiempo que ha vivido en su viaje estelar, por lo que puede decirse que ese astronauta habrá viajado al futuro.Viajar al pasado, sin embargo, es completamente diferente, porque, si bien podemos acelerar los cuerpos para ralentizar el paso del tiempo y llegar al futuro, no sabemos cómo hacer para viajar al pasado.Mallet parte de los dos principios básicos de la Relatividad para construir su ecuación: que el tiempo se modifica según la velocidad del objeto, y que el tiempo se altera también según la gravedad: cuanto más peso, más lento pasa el tiempo.Considera que, jugando con ambos factores, velocidad y gravedad, podemos pensar en manipular el tiempo para conseguir viajar al futuro o al pasado.También incluye en su ecuación al espacio-tiempo, un modelo matemático que presenta los dos elementos físicos básicos (el espacio y el tiempo) como un continuo inseparable que acoge en su seno todos los cuerpos y sucesos del universo.Como la Teoría de la Relatividad establece que los cuerpos masivos doblan el espacio-tiempo, provocando curvaturas, Mallett considera que esas curvaturas afectan no solo al espacio, sino también al tiempo.Siguiendo este razonamiento, considera posible utilizar energía luminosa en forma de rayos láser para crear un bucle temporal, a partir de esas curvaturas, que permita el viaje al pasado. Y asegura que ha ya construido un dispositivo que demuestra cómo se puede conseguir ese bucle temporal y abrir la puerta al pasado.“Eventualmente, un haz de rayos láser podría actuar como una especie de máquina del tiempo y causar un giro en el tiempo que permitiría viajar al pasado”, señala Mallett a la CNN.