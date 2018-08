El misterioso objeto extrasolar descubierto en 2016 sigue sorprendiendo

Enormes desafíos



Los teóricos sugirieron en la década de 1960 que las enanas marrones existirían, pero la primera no se descubrió hasta 1995. Originalmente se pensó que no emitían ondas de radio, pero en 2001, el descubrimiento de un destello de radio reveló que las enanas marrones tenían una fuerte actividad magnética.



Un campo magnético tan fuerte que muestra SIMP J01365663+0933473 "presenta enormes desafíos para nuestra comprensión del mecanismo que produce los campos magnéticos en enanas marrones y exoplanetas y ayuda a comprender las auroras que vemos", explica otro de los investigadores, Gregg Hallinan.



"Este objeto en particular es emocionante porque el estudio de sus mecanismos magnéticos puede darnos nuevos conocimientos sobre cómo el mismo tipo de mecanismos puede operar en planetas extrasolares, planetas más allá de nuestro Sistema Solar.



Creemos que estos mecanismos pueden funcionar no solo en enanas marrones, sino también en planetas terrestres y gigantes gaseosos ", añade Kao.



"Detectar el SIMP J01365663 + 0933473 con el VLA a través de su emisión de radio auroral también significa que podemos tener una nueva forma de detectar exoplanetas, incluidos los pícaros rebeldes que no orbitan alrededor de una estrella madre", concluye Hallinan.