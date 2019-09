El nuevo sistema tributario digital debe estar soportado sobre el análisis sociológico

Nuestro objetivo no debe olvidar la evolución actual de una sociedad plenamente integrada en la tecnología digital. Por tanto, nuestro análisis no debe ser exclusivamente fiscal o tecnológico, debe partir de una indagación inicial sobre la evolución de la sociedad actual tecnificada, sobre sus tendencias, y en concreto sobre la Sociología Fiscal. Sugerimos la necesidad de realizar un examen de los indicios actuales, de esas tendencias, y de los valores que orientan las conductas de los actores involucrados en el ámbito de la fiscalidad en Europa, y en concreto, en España: poderes públicos, agentes económicos y sociedad civil.



Tendremos muy en cuenta los derechos de los ciudadanos, convertidos en contribuyentes en este marco social. No entendemos que las conclusiones y las políticas aplicables de ingresos y gastos públicos deben analizarse y proponerse únicamente desde una perspectiva jurídica o económica.



Partimos de la convicción de que tras ese análisis, podemos aprovecharnos de las peculiaridades de la sociedad actual, y de su previsible evolución futura, diseñando un sistema fiscal al servicio del ciudadano y más eficaz que el actual.



Entendemos que la aceptación social de un nuevo sistema fiscal, residirá en la percepción que los contribuyentes tengan sobre su idoneidad, sobre los objetivos marcados y sobre su legitimidad. Por ejemplo, en la campaña de IRPF 2014, la AEAT incorporó información sobre el destino de los impuestos. Entendemos que es una buena iniciativa de divulgación al ciudadano, que debería ser aplicada también en este caso.