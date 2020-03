El olor altera los patrones neuronales de la memoria

Investigadores de la universidad de Boston han descubierto que los olores pueden activar la memoria de recuerdos del pasado y convertirse en un aliado para sanar la depresión o el trastorno bipolar.



Hasta ahora se ha dado por sentado que nuestros recuerdos se elaboran primero en el hipocampo (estructura cerebral ubicada en la región interna del lóbulo temporal), que es donde el recuerdo se almacena con todos los detalles.



Luego los recuerdos se consolidan en la corteza prefrontal (ubicada en la parte frontal cerebro): en este tránsito se pierden muchos de los detalles adquiridos en el hipocampo y los recuerdos se archivan solo con los datos esenciales.



Esta teoría se basa en el hecho de que las personas con el hipocampo dañado no pueden formar nuevos recuerdos, mientras que las que tienen la corteza prefrontal alterada no pueden recordar el pasado.



Sin embargo, este modelo no explica otras constataciones evidentes que rodean al proceso de la memoria.



Por ejemplo, con frecuencia recordamos con mucha precisión eventos muy antiguos, algo que está en contradicción con que la corteza prefrontal no guarda todos los detalles de las experiencias pasadas.



Tampoco explica cómo los olores, que se forman en el hipocampo, nos pueden evocar recuerdos remotos, que incluso habíamos olvidado, lo que contradice la idea de que solo forma nuevos recuerdos.



Saliendo de dudas



Para aclarar estas dudas, los investigadores realizaron una serie de experimentos con ratones de laboratorio.



El primer día, la mitad de los roedores, colocados en una caja, recibieron descargas eléctricas leves mientras estuvieron expuestos a un olor a almendras.



La otra mitad de los ratones también recibió la descarga eléctrica, pero no estuvo expuesta a ningún olor.



Al día siguiente, todos los ratones se volvieron a colocar en la misma caja, para evocar la memoria de las descargas eléctricas: todos registraron una activación del hipocampo.



Nueva situación



Después de 20 días, los ratones volvieron a la caja del experimento, sin experimentar descarga eléctrica alguna, para que los investigadores pudieran determinar qué había pasado con el recuerdo de las descargas.



Lo que observaron fue que en los ratones de ambos grupos, el regreso a la caja de los malos recuerdos activó la corteza prefrontal, confirmando así la teoría de que los recuerdos se habían desplazado del hipocampo a la corteza prefrontal.



Con una diferencia significativa: el grupo que había olido a almendras cuando sufría las descargas eléctricas, mantenía una actividad neuronal significativa en el hipocampo, a pesar del tiempo transcurrido.



Eso significa, según los investigadores, que el olor modifica los patrones naturales de la memoria y que se puede activar para recuperar recuerdos antiguos con todos los detalles, mediante el olor.