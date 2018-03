El poder financiero global controla ya los principales medios de comunicación

Movimiento de fondo



Media-Tics destaca que esta transacción se inscribe en un movimiento general bastante aplastante: el poder financiero se está apoderando del poder mediático, muchas veces a precios de saldo gracias a la gran crisis de los medios tradicionales ante el desafío digital.



Y recuerda: en Gran Bretaña, Murdoch es el dueño del "Sun" y el "Times". Los hermanos Barclay tienen el "Telegrafo", la familia Rothermere controla los títulos del "Daily Mail". En Suecia domina la familia Bonnier y los grandes millonarios controlan grandes parcelas del poder mediático alemán.



En la vecina Francia, el influyente diario económico "Les Echos" está en manos del hombre más rico de Francia, propietario del imperio del lujo LVMH, Bernard Arnault, el segundo hombre más rico de Francia y tercero de la Unión Europea, según la revista Forbes.



Por su parte, el diario de izquierda "Liberation" ha caído en manos de Patrick Drahi, presidente del Grupo Altice y con un patrimonio personal este año, según Forbes, de 13,8 millardos de dólares. Drahi controla Liberation junto al también millonario Bruno Ledoux.



El prestigioso diario "le Monde" es hoy propiedad de tres multimillonarios: Pierre Berger (Yves Saint Laurent), Xavier Niel (Telefónica Free) y Matthieu Pigasse. “Casi toda la prensa escrita está en manos de millonarios en Francia”, destaca Media-Tics.



En EEUU, Warrent Buffet, magnate norteamericano con una fortuna personal estimada en 72.700 millones de dólares, posee 69 periódicos regionales. El financiero John Henry compró a su vez "The Boston Globe". La familia Sulzberger aún resiste al frente del "New York Times" “y en estos días se especula sobre el miembro de la familia que será el próximo editor, si es que alguien no lo compra antes”, destaca Media-Tics.



El citado Patrick Drahi, dueño del diario francés "Liberation" y de "L'Express, que acaba de cerrar un trato para comprar NexRadio TV, un grupo muy potente de información económica, reconocía hace poco en una entrevista que "cada vez quedan menos medios estrictamente independientes".



Y concluye Media-Tics: en España vamos a tener próximamente un medio fuertemente capitalizado que podemos considerar estrictamente independiente: "El Español", capitaneado por un curtido periodista de primera línea, Pedro J. Ramirez, proyecto del que se han hecho eco en este agosto con una entrevista en "Financial Times" y una información en "The Guardian".