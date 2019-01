El riesgo de suicidio es mayor en personas con cáncer

En Estados Unidos, la probabilidad de suicidarse es más de cuatro veces mayor en personas con cáncer que en las que no padecen esta enfermedad, según investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State).En este estudio se emplearon datos de más de ocho millones de pacientes con cáncer en Estados Unidos. Los investigadores descubrieron que son más propensos a la depresión los pacientes a los que se diagnostica cáncer testicular y linfomas a edades tempranas, y los diagnosticados con cáncer de pulmón, próstata, cabeza y cuello a edades más avanzadas.Nicholas Zaorsky, especialista en oncología radioterápica en el Instituto de Cáncer de la Universidad Estatal de Pensilvania, destaca en su estudio la importancia de un enfoque integral para tratar a los pacientes con cáncer.“Aunque el cáncer es una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos, muchos de los pacientes con cáncer no mueren a causa de esta enfermedad”, señala Zaorsky en un comunicado . “A veces mueren por otra causa”.Tras el diagnóstico del cáncer, puede surgir depresión y angustia debido al tratamiento y al estrés financiero, entre otras causas. “En última instancia, la angustia y la depresión pueden conducir al suicidio. Nuestro objetivo era cuantificar el riesgo de suicidio entre los pacientes con cáncer”, explica Zaorsky.Según Zaorsky, si bien se ha avanzado mucho en el tratamiento del cáncer en sí, no se ha puesto tanto empeño en investigar sobre cómo el cáncer afecta a los pacientes mental y emocionalmente.