El sentido de la vida es fuente de salud física y mental

El sentido de la vida es lo que le da significado a nuestra existencia y ha sido objeto de estudio por diferentes disciplinas, desde la filosofía hasta la psicología.Durante las últimas tres décadas, el significado en la vida se ha convertido también en una cuestión importante para la investigación médica, especialmente en el contexto del envejecimiento de la población.Un estudio realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego ha descubierto ahora que la presencia y la búsqueda de significado en la vida es importante para la salud y el bienestar, aunque de forma diferente según la edad de cada persona: todo cambia si se es mayor o más joven de 60 años.La conclusión general de este estudio es que las personas que han conseguido dar un sentido a su vida se sienten más felices y están en mejor estado de salud respecto a las personas que no han encontrado un significado a su existencia.El estudio, publicado en el Journal of Clinical Psychiatry, descubrió que la presencia de significado en la vida está asociada con un mejor bienestar físico y mental, mientras que la búsqueda de significado en la vida puede estar asociada con un peor estado mental, de bienestar y de funcionamiento cognitivo.Es decir, las personas que saben para qué viven y resuelven los problemas cotidianos, viven mejor, tanto mental como físicamente, que las personas que no han encontrado sentido a sus vidas y lo buscan repetidamente sin conseguirlo, lo que les provoca un estado de estrés que perjudica a su salud física y mental.Los resultados también demostraron que la presencia de significado en la vida exhibía una relación en forma de U invertida, mientras que la búsqueda de significado en la vida mostraba una relación en forma de U, ambos factores relacionados con la edad.Eso significa que, si asociamos bienestar físico y mental con el sentido de la vida, hay momentos en los que estamos pletóricos (U invertida) y momentos en que decaemos, encontrándonos gráficamente en la base de la U.“Cuando eres joven, como a los 20 años, no estás seguro acerca de tu carrera, no tienes un compañero o compañera de vida y quién eres como persona. Estás buscando sentido a tu vida”, explica el autor principal de esta investigación, Dilip V. Jeste, en un comunicado Y añade: “cuando comienzas a llegar a los treinta, cuarenta y cincuenta años, tienes relaciones más establecidas, tal vez estás casado y tienes una familia y estás establecido en una carrera. La búsqueda de sentido disminuye y el significado en la vida aumenta".“Después de los 60 años, las cosas comienzan a cambiar. Las personas se retiran de su trabajo y comienzan a perder su identidad. Comienzan a desarrollar problemas de salud y algunos de sus amigos y familiares comienzan a fallecer. Comienzan a buscar el significado en la vida nuevamente porque el significado que alguna vez tuvieron ha cambiado", continúa Jeste.