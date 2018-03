“Europa prohibirá que se devuelva al mar la pesca no deseada”, titula The Guardian después de que la comisaria de Pesca de la UE, Maria Damanaki, hiciese un llamamiento para acabar con la práctica “poco ética” de devolver el pescado no deseado al mar. (News in brief : cover)Fuente : http://www.presseurop.eu/es/content/news-brief-cov...