El tema OVNI reclama una investigación científica abierta

Cuando se trata de ciencia, el método científico requiere hipótesis que sean verificables para que se puedan probar las inferencias. Los avistamientos de OVNIS no son controlables ni verificables, lo que provoca que su estudio constituya un verdadero desafío. Pero el verdadero problema, en mi opinión, es que el tema OVNI es tabú.Mientras que el público en general ha estado fascinado con los OVNIS durante décadas, nuestros gobiernos, científicos y medios de comunicación, han declarado esencialmente que todos los avistamientos eran el resultado de fenómenos meteorológicos o de acciones humanas. Ninguno es considerado como una nave espacial extraterrestre. Y, por supuesto, los alienígenas no han visitado la Tierra. Esencialmente, nos dicen que el asunto no tiene sentido. Los ovnis están fuera del alcance de estudios científicos serios y de discusiones racionales, lo que desafortunadamente deja el tema en el dominio de los marginados y pseudocientíficos, muchos de los cuales se encuentran en el campo con los teóricos de conspiración y son víctimas de una especulación salvaje.Creo que el escepticismo OVNI se ha convertido en una especie de religión con una agenda: descarta la posibilidad de la existencia de extraterrestres sin evidencia científica, al mismo tiempo que proporciona hipótesis tontas que describen solo uno o dos aspectos de un encuentro OVNI, reforzando la creencia popular de que hay una conspiración.Un científico debe considerar todas las posibles hipótesis que explican todos los datos, y dado que se sabe poco, aún no se puede descartar la hipótesis extraterrestre. Al final, los escépticos a menudo le hacen un flaco favor a la ciencia al proporcionar un pobre ejemplo de cómo se lleva a cabo la ciencia. El hecho es que muchos de estos encuentros, aún un porcentaje muy pequeño del total, desafían la explicación convencional.Los medios de comunicación amplían este escepticismo publicando información sobre OVNIS cuando es emocionante, pero siempre en un tono jocoso convenciendo así al público de que no puede ser cierto. Pero hay encuentros creíbles.A veces he preguntado a mis amigos y colegas “¿por qué los astrónomos no ven OVNIS?”. La realidad es que sí los ven. En 1977, Peter Sturrock, un profesor de ciencia espacial y astronomía en la Universidad de Stanford, envió 2611 cuestionarios sobre los avistamientos de OVNIS a miembros de la Sociedad Americana de Astronomía. Recibió 1.356 respuestas, de las cuales 62 astrónomos (el 4,6%) informó haber presenciado o registrado fenómenos aéreos inexplicables. Esta tasa es similar aproximadamente al 5% de avistamientos de OVNIS que nunca fueron explicados. Como era de esperar, Sturrock descubrió que los astrónomos que presenciaron los ovnis eran más propensos a ser observadores del cielo nocturno. Más del 80 por ciento de los encuestados de Sturrock estaban dispuestos a estudiar el fenómeno OVNI si había una manera de hacerlo. Más de la mitad de ellos consideró que el tema merece ser estudiado, frente al 20 por ciento que consideró que no. La encuesta también reveló que los científicos más jóvenes son más propensos a apoyar el estudio de los ovnis.Los OVNIS se han observado mediante telescopios. Sé de un avistamiento de telescopio por un astrónomo aficionado con experiencia que observó un objeto que tenía una forma parecida a la púa (plectro) de guitarra, y que se movía a través del campo de visión del telescopio. Otros avistamientos están documentados en el libro "Maravillas en el cielo", en el cual los autores compilan numerosas observaciones de fenómenos aéreos inexplicables observados por astrónomos y publicados en revistas científicas a lo largo de los años 1700 y 1800.Algunas de las observaciones más creíbles vienen de la mano de los funcionarios públicos. En 1997, el gobierno de Chile creó una organización, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos o CEFAA, para estudiar OVNIS. El año pasado, la CEFAA publicó imágenes de un ovni captado con una cámara infrarroja Wescam que se encontraba en un helicóptero.Países como Brasil , Canadá, Dinamarca, Ecuador, Francia, Nueva Zelanda, Rusia, Suiza y Reino Unido han desclasificado archivos de expedientes OVNIS desde 2008. El Comité Francés para Estudios Avanzados (COMité d'ÉTudes Approfondies o COMETA), era un grupo de estudio no oficial que estudiaba los OVNIS en los noventa. Estos lanzaron el informe COMETA que resumía sus resultados. Concluyeron que el 5 por ciento de los encuentros fueron reales pero inexplicables: la mejor hipótesis fue que la nave observada era extraterrestre. Acusaron a Estados Unidos de ocultar evidencias de OVNIS. Irán se ha preocupado por los OVNIS esféricos que han sido observados cerca de sus instalaciones de energía nuclear, que ellos llaman "drones de la CIA". Según sus informes, tienen unos 30 pies (unos 9 metros) de diámetro, pueden alcanzar velocidades de hasta Mach 10 (10 veces la velocidad del sonido, N. de la R.) y abandonar la atmósfera. Estas velocidades se pueden comparar con el avión experimental más rápido, pero son impensables en una esfera sin superficies de sustentación o sin un mecanismo de propulsión observable.En diciembre de 2017, el New York Times sacó a la luz una historia sobre la calificación de Programa avanzado de identificación de amenazas de aviación, que fue un programa de 22 millones dólares gestionado por el ex funcionario del Pentágono Luis Elizondo y destinado a estudiar los ovnis.Elizondo renunció a la ejecución del programa en protesta por el secreto extremo y la falta de financiación y apoyo. Tras su renuncia, Elizondo, junto con otros miembros de la comunidad de defensa e inteligencia, fueron reclutados por la Academia de las Artes y las Ciencias de las estrellas , recientemente fundada por Tom DeLonge para estudiar OVNIS y viajes interestelares.Coincidiendo con el lanzamiento de la academia, el Pentágono desclasificó y publicó tres videos de encuentros de OVNIS tomados con cámaras infrarrojas en aviones de combate F-18. Si bien esta desclasificación suscitó muchas emociones, me acuerdo de una cita del coronel del Ejército Jubilado John Alexander : “La revelación ha sucedido. ... Tengo montones de generales, incluidos generales soviéticos, que han salido y han dicho que los ovnis son reales. La cuestión es, ¿cuántas veces los altos funcionarios deben presentarse y decir que esto es real?”Existen muchas evidencias de que un pequeño porcentaje de los avistamientos de ovnis son embarcaciones estructuradas no identificadas que exhiben capacidades de vuelo más allá de cualquier tecnología humana conocida. Si bien no hay un solo caso de avistamiento que pueda resistir el rigor científico, existen casos con observaciones simultáneas de múltiples testigos confiables, junto con datos de radar y evidencias fotográficas, que revelan patrones de actividad convincentes.La información desclasificada de los estudios encubiertos es interesante, pero no científicamente útil. Este es un tema digno de investigación científica abierta, hasta que haya un consenso científico basado en la evidencia, en lugar de una expectativa o creencia previa.Si de hecho hay naves extraterrestres visitando la Tierra, nos beneficiaría enormemente saber sobre ellas, su naturaleza y sus intenciones. Además, esto representaría una gran oportunidad para la humanidad, prometiendo expandir y avanzar en nuestro conocimiento y tecnología, así como remodelar la comprensión de nuestro lugar en el universo.