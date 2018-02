El universo no siempre es determinista

Una idea presentada por el físico británico Roger Penrose en la década de 1970 parecía prohibir ese comportamiento no determinista. Su conjetura de "fuerte censura cósmica" establece que hay algún mecanismo dentro de la relatividad general, un censor, que prohíbe la aparición de los horizontes de Cauchy.En el caso de un agujero negro cargado, Penrose calculó que incluso la más mínima perturbación en las condiciones iniciales de la estrella colapsada destruye el horizonte de Cauchy y cede una singularidad. En este punto de infinita curvatura espacio-tiempo, las ecuaciones de campo relativistas se rompen y el determinismo, o el indeterminismo, dejan de ser un problema.Pero en el nuevo trabajo, descrito en Physical Review Letters, Vitor Cardoso y sus colegas de la Universidad de Lisboa, encuentran que debe haber algunas circunstancias en las que no se forme la singularidad impuesta por la censura cósmica.Consideraron el efecto neto de dos influencias opuestas en el horizonte de Cauchy: la amplificación de cualquier pequeña perturbación por la inmensa gravedad de un agujero negro, por un lado, y el efecto amortiguador del entorno externo del agujero negro, por el otro.Específicamente, resolvieron lo que sucedería si una estrella altamente cargada colapsara en un universo cuya expansión está siendo acelerada por una constante cosmológica, como parece ser el caso de nuestro universo.Para hacerlo, Cardoso y su equipo estudiaron las oscilaciones amortiguadas conocidas como modos cuasinormales . Han demostrado que cuando la estrella colapsada tiene suficiente carga, la amortiguación gana frente a la amplificación y las oscilaciones desaparecen rápidamente.Como explica Cardoso, la carga y la constante cosmológica esencialmente proporcionan fuerzas de repulsión que contrarrestan la atracción de la gravedad y disminuyen sus efectos amplificadores.El resultado, añaden, es que el horizonte de Cauchy está dañado pero no completamente destruido. Como tal, concluyen, hay una región dentro del agujero negro donde las ecuaciones de campo relativistas funcionan, pero donde el determinismo se descompone, abriendo la puerta a un universo no determinista.Como señalan Cardoso y sus colegas en su artículo, no se espera que los agujeros negros cargados existan en la naturaleza. Es posible, sin embargo, que el problema se solucione observando las ondas gravitacionales.