El universo podría ser consciente

Información y matemáticas



La IIT añade que la consciencia puede definirse como una medida de la cantidad de información que procesa un sistema.



Eso no significa que un sistema que procesa mucha información necesariamente sea consciente.



Para que emerja la consciencia, es necesario algo más: que los componentes de ese sistema procesen información entre ellos.



Es un proceso biológico complejo: cualquier sistema que posea alguna cantidad de información integrada experimenta algo.



El cerebro es un claro ejemplo de sistema consciente: no solo procesa información, sino que todos sus componentes (las neuronas) también lo hacen intercambiando señales entre ellas.



Según los científicos alemanes, las matemáticas avanzadas pueden llegar a donde las neurociencias no han podido y desentrañar la proeza de la naturaleza que nos permite leer este artículo y darnos cuenta de ello.