El valor de la educación universitaria, en tela de juicio ante la crisis

La proporción de recién graduados con trabajos que requieren un título universitario cayó todavía más, del 59,7% en 2000 al 45,9%, lo que indica que algunos egresados han recurrido a trabajos como camareros o aparca coches en estacionamientos.Los graduados de la universidad más propensos a sufrir una pérdida de estatus laboral son aquellos "que son empujados a ir a la universidad por el "deber ser” y que habitan en pequeños poblados, por ejemplo en trabajos como la programación informática", señala el economista de la Universidad de Princeton Alan Blinder Esas personas, que a final de cuentas se verán obligadas a competir con los salarios más bajos en otros países, "no obtienen en su mayoría un reembolso" de lo invertido en la universidad, añade Blinder.Estos estudiantes estarían mejor servidos mediante el uso de su talento para convertirse en electricistas calificados, carpinteros o plomeros, afirma Blinder. "Pero si me preguntan si habría que enviar a los jóvenes más o menos a la universidad", añade, "mi respuesta sería 'más', pero no el 100% de los jóvenes."De hecho, algunos universitarios pueden ganar menos que los trabajadores que sólo obtuvieron un diploma de escuela secundaria. Un electricista que nunca fue a la universidad puede ganar 1,8 millones de dólares durante toda la vida, como media, según cifras de Georgetown , en comparación con 1.5 millones de dólares para un corredor de bienes raíces con un título de licenciatura.Thiel señaló en Chicago que contrató a sólo los graduados de las mejores universidades para trabajos de PayPal en un primer momento. Pero, poco a poco, cambió de opinión. "En Silicon Valley vi a mucha gente talentosa que no había pasado por la universidad y que desempeñaban sus tareas extraordinariamente bien. De alguna manera, eran más creativos, sin haberse cargado de deudas universitarias enormes". Por esta razón, ayudó a inspirar su Beca de Thiel, para que los empresarios jóvenes y emprendedores desarrollaran sus ideas de negocio en vez de ir a la universidad.Sin embargo, los escépticos cuestionan este enfoque. "¿Cuál es la razón de pedir a los niños comenzar en el mundo de la empresa a los 18 años en lugar de a los 22?" pregunta Peter Cappelli Director del Centro Wharton de Recursos Humanos en Pensylvania. "No la veo. Los empresarios exitosos son personas que saben lo que están haciendo, que entienden su industria y la competencia. Una persona sin educación cualificada, formal o través de la experiencia, no puede lograr fácilmente el éxito".Más allá del acalorado debate sobre si la universidad es o no una buena inversión, pocos dudan de que algún tipo de educación post-secundaria es de vital importancia en la economía actual. "Es nuestra obligación ofrecer un camino para todos, más opciones", dijo Laura Perna , profesora de la Escuela de Graduados de Educación de Walnut Street, en Philadelphia. "Todos los caminos son muy diferentes prepararse para un trabajo significativo es importante", añadió la experta.Lo cierto es que la educación superior trae beneficios adicionales y permite aprender un amplio conjunto de disciplinas. Este debate será crucial en una economía cambiante, dice Cappelli. "El problema básico que tenemos es la incertidumbre sobre los mercados de trabajo en el futuro”. El especialista parece abogar por la capacidad de aprender y de adaptarse y adquirir habilidades nuevas, todo esto a favor de ir a la universidad.