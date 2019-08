¿Emigrar a una nación digital para insiliarte?

El Homo Sapiens tiene un cerebro tan complejo que puede presentar múltiples disfuncionalidades. Una de ellas se relaciona con la codicia y la avaricia como expliqué en un artículo publicado en Tendencias21 el 21 de junio de 2018. Si sus causas son bioquímicas, como ocurre casi siempre, lo más práctico es eliminar la causa exógena que mueve la exacerbación del componente endógeno mientras no haya herramientas para solucionar este. Veamos una idea filosófica, en principio buena, puede conducir a una ideología y aquí la cosa se complica.El cerebro codicioso o avaricioso solo necesita un pretexto para actuar de manera desconsiderada y llegado el caso, criminal, con los otros humanos y con su Oikos. Con su casa Tierra o Gea. Y la codicia solo se deteniendo ante otra reacción más fuerte, el miedo. Miedo insufrible a perder lo que tiene que es incluso superior al de perder la vida. El abuso del Medio Ambiente, de nuestro Oikos, de nuestra casa Tierra, se combate desde el convencimiento de que el neoliberalismo es un enemigo de la humanidad y de Gea que incita a los múltiples cerebros afectados a actuar contra sí mismos, contra el resto de los Homo Sapiens y contra nuestro mundo. Y en ese combate por nuestra supervivencia no excluyo nada.La respuesta es sí. Como instrumento relacional en sentido muy amplio. Internet es un elemento muy poderoso que permite crear un entorno concreto y conectado, tanto a nivel externo como interno. Y eso sirve para vender tomates, atender una emergencia médica o realizar una consulta, impuestos, enseñanza.Eso sí, el mundo digital debe ser transparente y hay normas éticas que deben seguirse. Hay reflexiones éticas para las TIC que son perfectamente adaptables. Si, las TIC pueden ser además un factor de democratización muy potente.Sí, porque hay que analizar términos tan potentes como el de inteligencia simbiótica y, sobre todo, el crowdsourcing que, a mi juicio, quien mejor lo ha definido es Larry Huston que entiende que consiste en atraer a varios voluntarios a una organización para involúcralos en un proceso creativo y colaborativo. El resultado sería el intercambio. Hasta ahí bien.Luego, naturalmente está Internet como elemento de conexión y cercanía y la distribución casi inmediata, más en un espacio como Celtiberia. Su implementación puede generar un fuerte efecto llamada y serán los economistas los que tendrán que gestionar eso. Si los celtíberos son bien instruidos, podía ensayarse con ellos las reglas del lenguaje de Jürgen Habermas que son sencillas: toda palabra pronunciada, todo discurso debe ser: inteligible; verdadero; recto y veraz. Nada más y nada menos. La ética del discurso de Habermas podría ensayarse aquí, pienso yo.Dentro de esta cuestión hay también cuestiones gneoseológicas muy complejas y también éticas que van más allá del discurso interrelacional. Claro, porque no es modelo diseñado para Pan Paniscus (Bonobo) sino para Homo Sapiens. Todo el tema de la inteligencia colaborativa lleva una carga de riesgo subyacente que no es otra que la propia naturaleza de la especie, que no olvidemos fácilmente toma una de sus formas biológicas: la de un primate depredador muy peligroso. Todos estos problemas tienen cada uno su propio abordaje y la ocupación de la Filosofía es su identificación, “desocultación” y su interpretación. Luego entran los expertos a solucionarlos si pueden.Sí, hay que echarle muchas horas y mucha tinta a la inteligencia colectiva.Desde el punto de vista más primario y básico es un lugar donde emigrar. Dado que no es preciso abandonar el territorio pero si su estructura económica y socio política, es un exilio interior, un insilio. Hasta hace poco era imposible insiliarse, salvo haciéndose trapense. Merced a la tecnología puede ser posible, pero no fácil. En general, no hay exilio voluntario sin importantes renuncias.Un proyecto entre la utopía y una interesante posibilidad que se fortalecerá con las próximas crisis de todo tipo.