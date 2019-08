En el 2025, la escuela es un espacio abierto a la realidad

En la cabeza de Luis Alfonso Ruiz, experto en EdTraining, la educación del futuro es un enorme puzle compuesto por numerosas piezas, que de alguna manera van encajando gracias a elementos como el talento, el conocimiento y la tecnología.



En su cabeza, cada pieza del puzle es cada día más clara, aunque determinadas aristas impiden el encaje perfecto. ¿O somos nosotros los que dificultamos el encaje de las piezas?



Hablamos con Luis Alfonso Ruiz, edTrainer especialista en competencia digital, innovación y herramientas, así como trainer certificado del programa "Google for Education", para comprender cómo será la educación en el futuro.



Si estuviéramos en el año 2025 ¿cómo podríamos visualizar la educación?



La situación actual, según Richard Riley, anterior Secretario de Educación de Estados Unidos, es que estamos preparando a los alumnos para empleos que todavía no existen, con tecnologías que todavía no se han inventado y para resolver problemas que todavía no sabemos que son problemas. Esto requiere de una visión prospectiva inteligente y sagaz.



¿Qué nos depara el futuro? Las competencias más demandadas no serán el conocimiento de una lengua extranjera o el liderazgo. Serán, por el siguiente orden: la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación, el pensamiento crítico, la creatividad, la alfabetización, el liderazgo, la lengua extranjera y la inteligencia emocional. ¿Responde el curriculum oficial a estos retos? De forma trasversal un poco pero sigue centrándose en conocimientos.



Conocimiento hay infinito en la red a disposición de cualquier ciudadano. Es más importante poner el foco en las competencias antes descritas y a hacer al alumno protagonista de ese proceso de formación. Que además ha de ser integral no solo intelectual. Por otro lado, es necesario implicar a todos los agentes en el proceso educativo, alumnos y profesores, pero además a las familias y agentes sociales. La escuela ha de ser un espacio abierto a la realidad.



En el 2025 ya vivimos en una sociedad con presencia masiva de inteligencia artificial. ¿Cómo beneficia la tecnología al conocimiento?



Gracias a la inteligencia artificial los cursos educativos se multiplican exponencialmente, los docentes y familias pueden acceder a informes personalizados de aprendizaje radicalmente diferentes a los obsoletos boletines de notas actuales que solo puntúan de 0 a 10 conocimientos. Estos nuevos informes evalúan destrezas, resolución de problemas, pensamiento crítico, autonomía en el aprendizaje y todo ello para mostrar posibilidades de mejora y crecimiento, no para penalizar.



Saber cuánto ha tardado un alumno, por ejemplo, en comprender un texto o en hallar información es fascinante para capacitarle mejor según sus necesidades. Ojalá todo ello ayude especialmente a los alumnos con dificultades, prioritarios en la educación.



El trabajo colaborativo entre profes y de distintas escuelas es una práctica que se va escalando y favorece el intercambio de las mejores prácticas. La tecnología pone en contacto a las personas de distintos ámbitos y países, permite compartir experiencias y el mundo se ensancha. Que un alumno pueda conocer el Museo del Louvre sin moverse del aula es fascinante.