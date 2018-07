Ensayo sobre el arrase: “¡Abajo el sistema! El Estado de Bienestar en la Gran Recesión”

Tentativa bien documentada



En conjunto, ¡Abajo el sistema! constituye un estudio pertinente sobre un proceso político orientado a una “reforma sistémica del EB” que, bien podría interpretarse en clave de destrucción de sus estructuras fundamentales.



Si los méritos principales del libro podrían ligarse a la reconstrucción empírica del modo en que el giro neoliberal operó en diversas áreas del estado, tanto la sobreabundancia de datos y cifras como el análisis centrado principalmente en una dimensión macroeconómica limitan, quizás excesivamente, su público.



La propia estrategia argumentativa pierde parte de su eficacia en su primacía de series estadísticas que, si bien corroboran las hipótesis iniciales, restan fluidez al planteamiento global.



También podría señalarse que esta primacía cuantitativa contrasta con la escueta indagación teórica del propio concepto de “estado de bienestar”, así como su historización no sólo en el contexto español sino en el contexto de la guerra fría y su significación política en el período de la posguerra frente al fantasma del comunismo.



Dicho de otra manera: la reconstrucción histórico-conceptual del devenir del EB requiere, como uno de sus momentos centrales, ser puesto en relación con la existencia y legitimación del capitalismo en el siglo XX y, en particular, con una versión social-demócrata del mismo nacido de la confrontación ideológica con la URSS.



Dicha reconstrucción permitiría matizar los objetivos mismos del EB, comenzando por su presunta búsqueda de revertir la desigualdad social. En este sentido, el enfoque de Campos Suárez ganaría en profundidad con un estudio más amplio sobre las condiciones económico-financieras y político-ideológicas que han permitido el desarrollo y consolidación del EB en el contexto europeo, incluyendo a nivel externo sus políticas coloniales (con respecto a otros países e incluso con respecto a otros continentes) y la circunscripción de sus políticas de bienestar a una ciudadanía territorialmente delimitada.



Dicho estudio, a mi entender, permitiría un análisis crítico no sólo con respecto a su constitución histórica, sino también con respecto a sus limitaciones reales al momento de construir igualdad social de forma efectiva.



De manera análoga, convendría preguntar si las actuales reformas en curso están reconfigurando el EB como tal o si más bien están produciendo cambios estructurales que implican su destrucción sistémica y la reconstitución de los estados-nación bajo parámetros técnico-administrativos orientados por el recetario neoliberal.



Al fin de cuentas, ¿en qué sentido cabe seguir refiriéndose al actual estado español como «estado benefactor», máxime cuando ha desmontado una parte relevante de sus estructuras y prestaciones, incluyendo su participación como agente económico directo mediante la gestión de empresas públicas?



No cabe descartar, pues, que en el actual umbral histórico estemos asintiendo a la reconfiguración del estado acorde a una versión neoliberal que se ha desentendido de las grandes desigualdades sociales. Llamar a esa forma estatal “estado de bienestar” no parece más que un abuso de lenguaje, más próximo al sueño socialdemócrata (en franca retirada de las instituciones europeas) que a las aspiraciones políticas de un bloque hegemónico de poder que ha decidido dar las espaldas al bienestar colectivo (en el que tampoco cuentan los millones de personas inmigrantes que residen actualmente en España, como no sea en tanto mano de obra barata en mercados precarizados y, en el mejor de los casos, como contribuyentes).



En ese sentido, tampoco cabe descartar que el “soplo renovado de Pedro Sánchez” no sea más que un efecto de este espejismo inercial donde todavía se tiende a ver como EB un “estado mínimo” (reducido en sus funciones redistributivas y ampliado en sus funciones represivas). Por lo demás, en este eje que pone en relación estado de bienestar y capitalismo, sería pertinente un análisis más exhaustivo de los grandes beneficiarios de la crisis iniciada en 2008, especialmente aquellos agentes económico-financieros que han sido perceptores de una transferencia millonaria, sin precedentes, de recursos públicos operada por los gobiernos nacionales de la última década.



Semejante análisis, en última instancia, permitiría evitar no sólo el riesgo de idealizar la “edad de oro” del EB sino el propio «estado de bienestar», en tanto dispositivo sistémico de reproducción del capitalismo, sostenido sobre un orden internacional desigual e injusto que, históricamente, es el trasfondo que ha permitido que un proyecto estatal semejante haya sido sustentable.



Si es el neoliberalismo quien se ha consolidado sobre la base de esta destrucción sistémica del EB, por otra parte no parece haber demasiado lugar para el optimismo social-demócrata, especialmente cuando desde hace varias décadas los márgenes de maniobra de los estados-nación resultan estrechos, ligados a su fuerte dependencia económico-financiera con respecto a las instituciones públicas europeas así como al mito intocable de la “economía de mercado” como fundamento del sistema actual.



Pero incluso si la viabilidad económica del estado de bienestar en un contexto de crisis estuviera fuera de duda, un proyecto político de este tipo colisiona frontalmente con una troika europea alineada a los intereses del capital trasnacional más concentrado.

En cualquier caso, ¡Abajo el sistema! constituye una tentativa bien documentada sobre el arrase político que, entre el estupor y la indignación, hemos vivido de forma especialmente dramática estos años, sin vislumbrar siquiera sus posibles desenlaces. En esa incertidumbre, conocer mejor nuestra historia política y económica reciente puede contribuir a inventar una salida diferente a las aporías del presente.