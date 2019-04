Es posible convertir el agua hirviendo en hielo sin consumo de energía

Con la termodinámica



A pesar de este resultado, los autores pudieron demostrar que el proceso en realidad no contradice ninguna ley de la Física. Para probarlo, consideraron el cambio en la entropía de todo el sistema y mostraron que aumentó con el tiempo, tal como establece la segunda ley de la termodinámica. Es decir, el resultado obtenido no altera el estado del sistema.



Aunque el equipo registró una diferencia de solo unos 2°C en comparación con la temperatura ambiente en el experimento, esto se debió principalmente a las limitaciones de rendimiento del elemento Peltier utilizado.



Según Schilling, en teoría sería posible lograr un enfriamiento de hasta -47°C en las mismas condiciones, si se pudiera utilizar el elemento Peltier "ideal", que todavía no existe. "Con esta tecnología muy simple, las cantidades de materiales sólidos, líquidos o gaseosos calientes podrían enfriarse a una temperatura muy por debajo de la temperatura ambiente sin ningún consumo de energía".



El circuito térmico pasivo también se podría usar tantas veces como se desee, sin necesidad de conectarlo a una fuente de alimentación. Sin embargo, Schilling admite que una aplicación a gran escala de la técnica está todavía muy lejos de conseguirse.



Una explicación es que los elementos Peltier actualmente disponibles no son lo suficientemente eficientes. Además, la configuración actual requiere el uso de inductores superconductores para minimizar las pérdidas eléctricas.



El físico de UZH considera, sin embargo, este trabajo como más significativo que un mero estudio de "prueba de principio": "A primera vista, los experimentos parecen ser una especie de magia termodinámica, que desafía en cierta medida nuestras percepciones tradicionales del flujo de calor.”