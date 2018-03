Es posible revivir los sueños mediante estimulación eléctrica cerebral

Revivir algo que se ha soñado ocurre con frecuencia durante episodios de epilepsia, una enfermedad del sistema nervioso que provoca convulsiones violentas y pérdida del conocimiento debido a la aparición de actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral.En un episodio de déjà rêvé, (ya soñado) el paciente aquejado de epilepsia revive en estado de vigilia una experiencia que ocurrió durante un sueño. Se trata de un fenómeno más raro y diferente del déjà-vu, que permite conocer mejor el funcionamiento del cerebro de los pacientes con epilepsia.El déjà vu (ya visto) es un tipo de paramnesia (perturbación de la memoria) que nos lleva a sentir que una experiencia presente ya la hemos vivido con anterioridad. Tal como explicamos en otro artículo , una reciente investigación ha confirmado que el déjà vu es una ilusión que no refleja la experiencia de una vida pasada, ni permite tampoco anticipar el futuro, sino que es más bien de un truco del cerebro relacionado con la necesidad de supervivencia.Aunque la experiencia de déjà rêvé ha sido frecuentemente asociada al déjà-vu, en realidad son fenómenos bien diferentes: el déjà-vu carece de contenido mental y se reduce a una sensación de familiaridad con un lugar que no implica imágenes mentales. Sin embargo, el déjà rêvé se caracteriza por ofrecer una vivencia de imágenes y sonidos.La investigación sobre el déjà rêvé analizó 42 relatos de esta experiencia recogidos en 23 estudios y siete notas de casos. Sus resultados se publican en la revista Brain Stimulation.Las experiencias de déjà rêvé analizadas se habían obtenido involuntariamente durante un tratamiento de estimulación eléctrica cerebral, aplicado con la finalidad de evaluar las funciones neurológicas de pacientes epilépticos antes de pasar por quirófano.Analizando estos relatos, los investigadores, pertenecientes al Centro Hospitalario Universitario de Toulouse, al Centre de Recherche Cerveau et Cognition (CerCo) del CNRS y a la Universidad de Nancy, pudieron por primera vez descubrir lo que significan las experiencias de déjà rêvé y clasificarlas en tres diferentes categorías, en función del contenido mental que representan.La primera categoría la llaman episódica y se produce cuando el paciente con epilepsia revive un sueño que ocurrió en un momento específico de su vida. En este caso, el paciente es capaz de decir que las imágenes provienen de un sueño anterior y de describirlo con claridad.Según escriben los autores de esta investigación en su artículo, “los sueños corresponden a una experiencia de alucinación sensoriomotora que sigue una estructura narrativa y estos pacientes parece que efectivamente han experimentado, estando despiertos, algunas partes de estas alucinaciones soñadas con anterioridad.La segunda categoría de experiencias déjà rêvé se refiere a los pacientes que no pueden recordar un sueño específico, sino una vaga reminiscencia: no pueden precisar cuándo se produjo el sueño revivido y dónde tuvo lugar.La tercera categoría de déjà rêvé es la que más se aproxima a una experiencia de déjà-vu: el paciente vive como una especie de ensoñación, pero sin un contenido mental preciso del sueño vivido con anterioridad.