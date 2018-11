Escepticismo y preocupación por los bebés humanos modificados genéticamente

Investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur (SUSTech), en Shenzhen, China, aseguran haber logrado crear dos niñas gemelas modificadas genéticamente, según informa la revista del MIT, Technology Review, en un artículo , y la agencia Associated Press en un despacho Un día después del anuncio, la propia universidad emitió un comunicado en el que denuncia la mala praxis del director del estudio, Jiankui He, añadiendo que se encuentra de excedencia sin sueldo y que esa investigación se ha llevado a cabo fuera del campus y sin el conocimiento de la universidad.Jiankui He anunció en un vídeo que habían logrado eliminar el gen CCR5 para evitar que las hermanas nacieran con el virus del VIH, del que su padre es portador. Añadió que las niñas estarán protegidas también contra la viruela y el cólera. Las gemelas habrían nacido sanas hace unas semanas.Si el anuncio es cierto, lo que habrían logrado los investigadores chinos es generar personas con un gen inactivado que es la puerta de entrada a los linfocitos del VIH, por lo que serían virtualmente inmunes al virus del SIDA.La herramienta genética utilizada en esta investigación habría sido el CRISPR, utilizada para “editar” o “corregir” el genoma de cualquier célula. Con este sistema, el equipo habría alterado los embriones de siete parejas en tratamientos de fertilidad, con el resultado de un único embarazo hasta ahora.Sin embargo, todas las afirmaciones de He son difícilmente comprobables, ya que no ha publicado los resultados de la investigación en ninguna revista científica. Solo aparecen referencias en dos documentos médicos publicados on line y que referenciamos al final de este artículo.La afirmación de que China ya ha hecho seres humanos modificados genéticamente se produce justo cuando los principales expertos del mundo están llegando a Hong Kong para la Segunda Cumbre Internacional sobre la Edición del Genoma Humano.El propósito de la reunión internacional es ayudar a determinar si los humanos deben comenzar a modificarse genéticamente, y si es así, cómo. Ese propósito parece haberse anticipado con las acciones de He, un biólogo de élite norteamericano reclutado por China como parte del " Plan de los mil talentos " lanzado por el Gobierno de Pekín.La edición genética de un embrión humano implica riesgos significativos, incluido el de introducir mutaciones no deseadas o producir un bebé cuyo cuerpo se compone de algunas células editadas y otras no editadas. Los datos en el sitio de prueba chino indican que uno de los fetos es un "mosaico" de células que se han editado de diferentes maneras, señala la revista del MIT.Cuando en 2015 otro equipo chino logró editar por primera vez los genes de un embrión humano en una placa de laboratorio, se desató una fuerte reacción internacional y numerosos científicos de todo el mundo pidieron que no se usara esta tecnología para modificar humanos, al menos por el momento.Desde España, el biólogo molecular Lluís Montoliu, del Centro Nacional de Biotecnología, pide cautela y escepticismo: “Andamos todos comentando una nota de prensa y dos vídeos que ha lanzado desde China este investigador. Suponiendo que todo lo que nos dice sea cierto, estaríamos ante un experimento de una irresponsabilidad colosal porque de aquí a la eugenesia hay un paso”.