España debería liderar la lucha contra el cambio climático

Desacuerdo tecnológico



Sin embargo, los expertos no se han puesto de acuerdo en la estrategia tecnológica necesaria para la transición energética. Una parte piensa que la Ley de Cambio Climático debe determinar las tecnologías aplicables, pero otros defienden la necesidad de ser flexibles en la forma de alcanzar los objetivos establecidos, dada la incertidumbre respecto de las tecnologías que se pueden emplear en el futuro.



Añaden que no se debe prohibir ninguna tecnología (por ejemplo los coches de combustión), ya que esa limitación podría no solo encarecer innecesariamente la consecución de los objetivos, sino incluso poner en peligro el llegar a conseguirlos.



El documento de propuestas relativas al Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética desarrollado en Fide es el resultado de distintas reuniones de trabajo y recoge distintas opiniones sobre una materia compleja que suscita un enorme interés en la actualidad.



Materia compleja



La Fundación para la investigación sobre el Derecho y la Empresa, (Fide), organizadora de este debate sobre la Ley de Cambio Climático, es un think-tank jurídico-económico, un centro operacional del conocimiento en estado práctico, que se hace posible gracias a la participación activa de todos los estamentos de la sociedad civil que tienen algo que decir al respecto: desde la alta dirección de las empresas a los despachos de abogados, desde las cátedras universitarias hasta los tribunales de justicia, desde todas las instancias de la administración hasta los profesionales de diferentes ámbitos relacionados con el mundo del Derecho y de la Empresa.