España lleva 53 años recalentándose

Impacto sectorial y precios de la energía



El impacto sectorial se ha dejado sentir especialmente en el transporte, la agricultura, la ganadería, el cemento, el petrolero y el residencial, que aumentaron sus emisiones en 2018, lo que certifica que han sido las razones meteorológicas las que han determinado este descenso de CO2 ese año, más que un cambio estructural de la economía.



Sin embargo, el aumento de las renovables, que suponen un gasto cero en combustibles y un ahorro importante en la balanza comercial, no se ha visto reflejado en los precios de la electricidad, que han aumentado en un 10% en el año 2018 y alcanzado precios máximos en la electricidad.



Los precios de los derechos por emisiones de CO2 se han multiplicado casi por tres en 2018, pasando de 8,34€ a 22,57€, alcanzando los precios medios de la tonelada emitida hace 10 años, en 2008. Este elevado precio implica un coste importante para las eléctricas, por lo que prefieren usar otras tecnologías.



En este contexto, el informe señala asimismo que 2018 ha sido el año con menos superficie forestal quemada de toda la década. La disminución de los incendios forestales, que ha pasado de las 174.788 hectáreas del año 2017 a 23.472 hectáreas el año pasado, ha supuesto una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.



Descarbonización



El informe añade que En España solo se ha producido un desacoplamiento parcial hasta ahora entre el aumento del PIB y las emisiones de CO2, habiendo aumentado el PIB un 77% desde 1990 y las emisiones un 117%. Tan solo en 2016 se ha producido aumento del PIB y disminución de emisiones de CO2, al igual que ocurrió en 2018.



En consecuencia, considera que deben intensificarse las actuaciones para no depender del tiempo meteorológico para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Añade que el transporte su pone un 26% del total de las emisiones y que debe electrificarse. La generación eléctrica, que supone un 20% del total de las emisiones, debe de reorientarse totalmente hacia las energías renovables. Y la industria, que supone el 19% del total de las emisiones, tiene que ir buscando procesos de descarbonización con las mejores tecnologías.



El sector Residencial, Comercial e Institucional, que supone el 8% del total de las emisiones, también tiene que ir disminuyendo con cambios de hábitos, comportamientos y decisiones personales que cada vez van a ser más ecológicos y descarbonatados.



El sector agrario, que supone un 12% del total de las emisiones, debe de realizar también un esfuerzo importante, tanto en actividades agrícolas y ganaderas, disminuyendo el uso de fertilizantes, macrogranjas, etc.



El sector residuos, con un 4% del total de las emisiones, debe de una vez apostar por la economía circular. El Refino, que supone el 3% del total de las emisiones, tendrá que disminuir conforme avance la electrificación del transporte. El sector agrícola y forestal deberán asimismo incrementar su capacidad de absorción con soluciones basadas en la naturaleza, con el fin de aumentar su capacidad de absorción.



Cambio radical



El reto de la descarbonización va a cambiar de una forma radical tanto la economía como nuestra propia vida, y va a suponer una gran oportunidad para que los gobiernos, empresas, ciudades y que los propios ciudadanos tomen soluciones innovadoras y sus propias medidas para descarbonizar la economía y así luchar contra el cambio climático, destaca el informe.



Añade que otros países ya han iniciado su senda hacia la descarbonización. Entre 1990 y 2016, Inglaterra (-39,4%), Alemania (-27,3%), Bélgica (-19,7%), Italia (-17,5%), y Holanda (-11,80%) redujeron paulatinamente sus emisiones de CO, mientras que España las aumentó un 13%.



Como estos países ya llevan décadas hacia la descarbonización, España deberá tomar esas medidas en mucho menos tiempo. En cualquier caso, el objetivo de reducir las emisiones en un 35% para 2030 sigue quedando muy lejos, concluye el informe.