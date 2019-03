España participará en la reflexión sobre los modelos de gobierno de la UE

Ayer se celebró en Madrid la presentación del proyecto europeo The Future of Government 2030+, a citizen centric perspective on new government models , que analiza las tendencias de gobernabilidad en la sociedad digital europea.El proyecto fue presentado por Rafael Martínez-Cortiña, que representa al Club Nuevo Mundo en este debate europeo, en un acto organizado por Xtrategas, organización sin ánimo de lucro que aglutina desde 2004 a profesionales en el ámbito de las tecnologías de la información y el conocimiento cuya actividad se propone la transformación digital de la sociedad española.Juan Zafra, presidente Xtrategas, presentó al ponente, que dibujó en una amena charla los cuatro escenarios que la Comisión Europea considera plausibles para el futuro de la gobernabilidad en el viejo continente.Los cuatro escenarios recogen las diferentes posibilidades de evolución política en el seno de la UE, que abarcan desde un modelo super-conectado y supervigilado, hasta otro más colaborativo y tecnológico.Todos combinan diferentes niveles de desarrollo tecnológico (con la Inteligencia Artificial como telón de fondo), de integración o desagregación social, de respeto o disminución de los derechos humanos y de participación o inhibición social. Sólo en el cuarto escenario propuesto se contempla la transformación digital de los partidos políticos.Rafael completó su exposición con el escenario de nación digital que está desarrollando como informe al Club Nuevo Mundo, que añade nuevos ingredientes a los considerados por el proyecto europeo en un modelo más integrador que potencia la participación ciudadana a través de sociedad conectada y consigue relaciones armónicas con la tecnología, la naturaleza y los otros seres humanos.La exposición suscitó un interesante debate que puso de manifiesto la inquietud de los asistentes por el futuro que caracteriza el presente momento de la sociedad, no sólo española y europea, sino también de la sociedad global.A lo largo del debate se habló de las nuevas relaciones de poder que se están configurando en el mundo, de la necesidad de considerar la complejidad en la elaboración de los escenarios políticos, de tener en cuenta el momento evolutivo de la especie, amenazada como nunca en la historia reciente por el cambio climático y otras variables, y se planteó la educación como una opción fundamental para trascender la crisis global.La reunión de Madrid fue la continuación de un debate que tuvo lugar el pasado 6 de marzo en el Parlamento Europeo (Bruselas), que reunió a expertos de diferentes países para conocer el informe elaborado al respecto por encargo de la Comisión y debatir sobre su contenido.La perspectiva que aporta el informe está centrada en el ciudadano, que participa en su elaboración a través expertos de diferentes disciplinas procedentes de diferentes países, y que están especializados en el diseño de políticas. El acto de ayer forma parte de la metodología de este informe y representa el punto cero de la participación española en el proyecto europeo.A partir de ahora, las instituciones participantes en el debate de ayer, tanto Xtrategas como el Club Nuevo Mundo, así como la Fundación España Digital, la Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (Anattea), y la Agencia digital de captación y atención al cliente (ACCOM), propondrán una serie de expertos para formar el núcleo español de la participación española en el proyecto europeo.