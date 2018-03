Estrellas muy antiguas ya tenían en órbita planetas similares a la Tierra

V. Silva Aguirre, G.R. Davies, S. Basu, J. Christensen-Dalsgaard, O. Creevey, T.S. Metcalfe, T.R. Bedding, L. Casagrande, R. Handberg, M.N. Lund, P.E. Nissen, W.J. Chaplin, D. Huber, A.M. Serenelli, D. Stello, V. Van Eylen, T.L. Campante, Y. Elsworth, R.L. Gilliland, S. Hekker, C. Karoff, S.D. Kawaler, H. Kjeldsen, M.S. Lundkvist: Ages and fundamental properties of Kepler exoplanet host stars from asteroseismology . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2015). arXiv:1504.07992v2.