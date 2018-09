Estremecedor “Vestidas para un baile en la nieve”, de Monika Zgustova

Vestidas para un baile en la nieve (Galaxia Gutenberg, 2017) comienza a gestarse en septiembre de 2008, cuando la escritora, traductora y periodista Monika Zgustova (Praga, 1957), que reside en Barcelona, viaja a Moscú y asiste, a instancias de su amigo Vitali Shentalinski, a una reunión de antiguos presos del gulag. Se leyeron poemas, cuentos y ensayos. Monika Zgustova se sorprendió al ver el gran número de mujeres que había y decidió entrevistar a algunas de ellas.

Las historias de Vestidas para un baile en la nieve muestran la capacidad de sufrimiento del ser humano, su resistencia y su deseo de sobrevivir. Se ha escrito mucho acerca del gulag, una palabra que surge de unas siglas –“Central administrativa de los campos de trabajo correccionales”–, y que acaba designando al “campo de concentración” o al “conjunto de centros penitenciarios” de la antigua Unión Soviética. Por encima de las cifras y estadísticas de la gran maquinaria represiva nos conmueven los testimonios de las personas que vivieron ese infierno.



En Vestidas para un baile en la nieve nueve mujeres nos cuentan sus vivencias y las de sus familiares o personas conocidas que sufrieron el terror y la arbitrariedad del sistema. En sus entrevistas, Monika Zgustova describe a esas mujeres, ya ancianas, y anota sus impresiones sobre cómo caminan, sobre la falta de movilidad, secuelas de la malnutrición y de vivir en las condiciones más adversas. La amistad y la cultura, sobre todo los libros, les ayudaron a sobrevivir. Ellas tenían algo a lo que aferrarse: la belleza, la poesía, un libro que pasaba de mano en mano…

Pasó dos meses en la cárcel y de allí salió con la misma ropa. En Siberia la ayudarán la poesía y la amistad con Nikolái Bilétov, un pintor que llegó al gulag con un violín: “Nikolái me contó que prefería llevarse a Siberia el violín que un abrigo de invierno”. Una melodía quedará siempre en su recuerdo, el allegro molto appassionato del Concierto para violín de Felix Mendelssohn que Nikolái tocaba para ella. Zayara consideraba Siberia como una experiencia enriquecedora. Allí tuvo amigos de verdad: “en los que podía confiar como después no he vuelto a confiar en nadie”.

Leyendo me olvidaba



Susanna Pechuro es la “Penélope encarcelada”. Había conocido a su amor, Borís, a los catorce años, en un curso de literatura. Por esa época fue consciente del antisemitismo de Stalin.



Ella y sus amigos querían luchar contra la injusticia. Pero en 1950, cuando solo tenía diecisiete años, la encarcelaron y estuvo en un campo hasta 1955. Le ayudaron a sobrevivir la esperanza de que Borís siguiera vivo y el haber conocido a personas como Lina, mujer de Serguéi Prokófiev, quien la introdujo en las reuniones de un grupo de literatos. Cuando regresó a su casa, Susanna era una persona totalmente distinta: “Todo me parecía trivial. Nada tenía sentido. Nadie en libertad podía imaginarse ni por asomo lo que yo había experimentado”.

Ela Markman, también judía, procedente de Georgia, soñaba con ser una Judith del siglo XX: tenderle una trampa a Beria, seducirlo y después matarlo. Su familia había sufrido la represión, y junto con otros jóvenes creó una organización terrorista. Ellos creían en el verdadero comunismo, y no en el que practicaban Stalin y Beria:

En el gulag, Ela coincidió con Ariadna Efrón-Tsvetáieva, hija de la poeta Marina Tsvetáieva, y conserva una edición clandestina de la correspondencia de Ariadna con Borís Pasternak. Ariadna había tenido que salir de la URSS con apenas diez años. Vivió con sus padres el exilio en Praga, Berlín y por último en París. Pero al igual que su padre, añoraba Rusia y regresó a Moscú en 1937, época de las grandes purgas de Stalin. Marina Tsvetáieva terminó regresando a la URSS con su hijo Mur, de 14 años, para que la familia permaneciese unida. Pero la suerte estaba echada. Arrestaron a Ariadna y después a su padre, y Marina quedaría en la más absoluta pobreza. Había miedo de acercarse a ella y solo Pasternak la ayudó. Marina acabó suicidándose.

Como señala Monika Zgustova, es curioso que, después de haber sufrido tanto, Ariadna “no cambiara su opinión sobre la URSS”. El escrito que en 1954, un año después de la muerte de Stalin, presenta ante el fiscal general de la URSS es un testimonio escalofriante. En los interrogatorios tenía que confesar que tanto ella como su padre pertenecían al servicio de inteligencia francés:

"Me pegaron desde el primer interrogatorio. Me interrogaban de día y de noche, incluso en la celda; no me dejaban dormir, me encerraban descalza y desnuda en celdas heladas, me azotaban con porras de goma llamadas “interrogadores para mujeres”, me amenazaban con fusilarme, representaban mi ejecución".

Acabó firmando el documento y la condenaron a siete años de trabajos forzados. Salió en 1947, pero la volvieron a encerrar en 1949 y la deportaron a una región cerca del círculo polar. Desde allí, Ariadna escribió las cartas a Borís Pasternak, como la del 3 de junio de 1954: “¡Vivo como si me hubieran descuartizado, solo falta que me corten la cabeza y ya está! Por lo demás, parece que hace mucho que me las arreglo sin ella…”.

Elena Korybut-Daszkiewicz fue condenada a quince años de trabajos forzados. La acusaron de colaborar con los nazis, y la destinaron al campo de Kotlas. Pidió trabajar en las minas antes de tener que ceder a presiones sexuales. La vida de un preso en las minas de Vorkutá era durísima y muchos presos morían. También se practicaban los fusilamientos extrajudiciales, por intento de fuga. Pero, para ella lo más duro fue construir, en pleno invierno, cuando nunca había luz, un muro de pesadas piedras:

"Un día nos obligaban a construirlo y al día siguiente nos ordenaban que destruyéramos lo erigido; y así una y otra vez. La mayor tortura de todas las que he vivido consistía en la inutilidad de un trabajo sobrehumano".

Elena no sentía que el gulag hubiera enriquecido su vida, ni siquiera por los lazos de amistad que entabló. Sus mejores recuerdos van unidos a los libros: “Nadie es capaz de imaginar lo que para los presos significaba un libro: ¡era la salvación! ¡La belleza, la libertad y la civilización en medio de la barbarie!”.

La historia de Valentina Íevleva fue novelada por Monika Zgustova en La noche de Valia (2013). Con 20 años, esta estudiante de arte dramático con una hija pequeña fue condenada al gulag. Allí conoce a Heino Eller –un compositor estonio– y a Tatiana Okunévskaya, una actriz de gran éxito que sufrió la tortura en las cárceles y los campos de trabajo. La vida de Valentina Íevleva es una lucha por la supervivencia. Se rebela, intenta suicidarse bebiendo cal viva. Tras su puesta en libertad los libros se convirtieron en su gran consuelo:

"Leyendo me olvidaba de mi vida malgastada, de mi compleja identidad, del rechazo que mi persona inspiraba a la gente, como si fuera una apestada. Leyendo vivía de nuevo, podía empezar desde el principio; leyendo vivía muchas vidas".

"Yo creía tener una misión vital que estimábamos de gran importancia histórica: la de construir el comunismo. Así nos lo enseñaron desde que éramos niños, y nos lo creímos; esa misión daba sentido a nuestras vidas y nos hacía felices".