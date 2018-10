Excelente trabajo actoral en la nueva “Alguien voló sobre el nido del cuco”

Sobre esta obra pesa, y mucho, la versión cinematográfica y homónima de Milos Forman, una película de culto para cierta generación pero perfectamente desconocida para el resto; y gracias a la cual el actor norteamericano Jack Nicholson repitió el mismo papel toda su vida. O, por mejor decir, se sirvió de las mismas muecas.El 14 de abril de este mismo año falleció este gran director checo, que en 1975 llevaría al cine su excelente adaptación de la primera novela de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest , basada en buena medida en las vivencias del propio Kesey como voluntario en los experimentos con drogas psicotrópicas del Gobierno estadounidense a finales de los años 50.Kesey conoció de este modo el LSD, sustancia psicoactiva que transformó profundamente su percepción de la realidad social y personal. De todo ello dio cuenta también Tom Wolfe, (como Forman, fallecido este año), con The Electric Kool-Aid Acid Test en 1968 (publicado en España como Ponche de ácido lisérgico). Sin embargo, Kesey nunca dio su aprobación a la visión de Wolfe, que consideraba superficial y ajena al espíritu “científico” de la indagación con la droga.Pero volvamos al Teatro Fernán Gómez. El título de la obra, en inglés, alude a una expresión coloquial para llamar en tono muy despectivo a los manicomios y, en segundo lugar, remite a una rima infantil a la que se alude en la novela de Kesey: “había tres gansos en la bandada: uno voló hacia el este, uno voló hacia el oeste y uno voló sobre el nido del cuco”, dando a entender que cada individuo posee su propio camino en la vida y ha de encontrarlo.