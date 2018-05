Para aquellas Ciencias relacionadas directamente con la tecnología no basta con que una ecuación sea sintácticamente correcta de acuerdo con las reglas de la Matemática.



Por ejemplo: c2 = a2 + b2



Si bien lo anterior es matemáticamente válido, en Ciencias Aplicadas se agrega una exigencia tácita especial a las variables que participan en la igualdad: que todas sean medibles.



Para entender lo anterior, veamos dos versiones de la ecuación inicial.



Versión 1:

Hipotenusa2 = (cateto 1)2 + (cateto 2)2



Esta igualdad tiene sentido debido a que tanto los catetos como la hipotenusa de un triángulo rectángulo son medibles. Esto es así porque existe un patrón de distancia unitaria conocido como “metro”.



Por otro lado, Versión 2:

Euforia2 = Alegría2 + Esperanza2



No tiene sentido a pesar de ser matemáticamente válido. Esto es así porque no existe un patrón unitario para medir la Euforia, la Alegría y la Esperanza. ¿El lector imagina poder escuchar la frase:



“Estoy dos feliz”?



En este breve artículo explicaremos que las fuerzas sociales básicas que hacen evolucionar la historia corresponden a la Euforia y al Miedo y que ambas pueden ser cuantificadas aprovechando una propiedad natural de comportamiento colectivo y auto-organizado de la Bolsa de Valores.



Esta característica merece ser conocida como una Ley Universal: cuando el precio de un instrumento financiero sube, el Sentimiento del Mercado se inclina espontáneamente hacia la Euforia, mientras que cuando el precio de un instrumento financiero baja, el Sentimiento del Mercado se inclina espontáneamente hacia el Miedo.



Que interesante: existe una relación natural entre un número y una emoción…