Exploración de las relaciones de poder en “Teatro para pájaros”

Pero todo está calculado, desde el ajado color grisáceo de las paredes hasta ese hablar aparentemente atropellado y abiertamente latino. Eso sí: hay que ser muy calculador para conseguir un frenesí caótico que resulte creíble.



La obra de Veronese gira sobre sí misma en inesperados bucles, como una partitura polifónica, hasta diluirse lentamente y extinguirse como todos los deseos que no podemos satisfacer. Empieza con dos voces, se extiende con varias notas disonantes, alcanza el clímax mediante la apertura de un sobre cerrado que contiene las claves del inicio, y de nuevo vuelve a diluirse con las últimas dos voces.



Es una melodía que Veronese maneja a la perfección, porque el conjunto vocal ya tomó las medidas del saloncito con mobiliario de los años setenta y dos accesos –los que delimitan el espacio entre lo público y lo privado- en la interesante obra “Los corderos”. Y sobre todo porque el dramaturgo argentino sabe destilar el vitriolo con su justa medida.



En este caso, los personajes representan a distintos caracteres del mundo del teatro. Hay, por supuesto, muchas formas de vivir el teatro, pero todas ellas se agrupan en dos sectores: los que entienden el espectáculo como un medio de vida y los que entienden la vida como un espectáculo.



Digamos que cada una de estas dos formas de entender el teatro (el arte en general) se dan cita en el laboratorio escénico que ya es marca Veronese y, a golpe de sincericidio, van mostrando su verdadero afán.



Todos quieren evolucionar, todos desean fervientemente lograr algo parecido al éxito; el problema es que mientras unos se aferran a sus ideales, otros entienden el arte como un buen negocio. Y he aquí el punto de inflexión donde entra en juego el derrumbe de la dignidad del artista. El artista que, desesperado por la acumulación de frustraciones, permite que el productor arrastre su dignidad por el fango a cambio de unas migajas de falsa camaradería.



No es tan extraño que un ser humano se trague el orgullo con la intención de mejorar sus opciones. Vivimos en un mundo donde medrar es moneda de cambio, donde el que prefiere rendir cuentas ante su fuero interno, nunca llegará demasiado lejos. Mienten aquellos que hablan del esfuerzo como motor de la evolución. El esfuerzo no es suficiente para subir escalones (o escalafones) si no va bien acompañado de cierta habilidad para inclinarse.