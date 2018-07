Facebook puede ser el futuro de los censos nacionales

Cada diez años, los gobiernos de cada región del mundo realizan su censo a nivel nacional: el recuento de la población residente. Esta tarea no es sencilla. Por ejemplo, el censo de la población de China en 2011 supuso una vasta operación de seis millones de encuestadores que realizaban cuestionarios acerca del censo puerta a puerta. El conocimiento de los miembros de una nación es crucial para la planificación de un gobierno, por ejemplo, en términos de inversión de recursos para la atención a los cuidados de las personas mayores. En algunos países, es la base para dividir los escaños parlamentarios sobre los distritos electorales.Históricamente, la realización del censo ha sido relevante para las naciones Estado modernas, ya que vinculan los datos de población a un territorio concreto. El recuento del censo también ha sido clave para el gobierno de las poblaciones de las colonias, introduciendo y reforzando las jerarquías de etnia, raza y clase social.Hoy día, en los censos nacionales todavía hay potenciales focos sociales de exclusión en cuanto al recuento del censo se refiere, como demuestra la Oficina del Censo en EEUU, que planea incluir una pregunta sobre la ciudadanía a los cuestionarios del censo del año 2020. Grupos de abogados, científicos sociales y otros temen que la actual política antiinmigración provoque un descenso en el volumen de respuestas entre los inmigrantes, ya que podrían no tener los papeles en regla para vivir en EEUU. De ser así, los datos del censo no serían concluyentes. Esto podría afectar a la representación de sus intereses en las decisiones de financiación pública y la representación en el Congreso de los Estados con mayores tasas de inmigración.Dichos efectos reales demuestran que la manera en que se llevan a cabo los censos y otros recuentos de población son importantes. Esto es algo que debemos tener en cuenta con el incremento de la aplicación del Big Data. Empresas, gobiernos y académicos sugieren utilizar macro datos de corporaciones tecnológicas como Facebook, empresas de telecomunicaciones o servicios públicos privatizados, para realizar el seguimiento de los datos del censo. Con Facebook trabajando supuestamente en un mapa de todos los ciudadanos del mundo , ¿qué podría suponer esto para los censos llevados a cabo por agencias de estadística? ¿Con qué consecuencias?La investigación que realicé como parte del proyecto ARITHMUS sugiere que los métodos censales nacionales en la Unión Europea cambian en parte como respuesta a las críticas corporativas, del tercer sector y del gobierno. Las críticas incluyen su alto coste, el retraso de las publicaciones, la limitación geográfica y la limitada división de la clasificación de la población en categorías.Estos problemas son reconocidos por los Institutos Nacionales de Estadística y se están abordando mediante programas europeos de innovación que comenzaron hace más de dos décadas. Como resultado, muchos Institutos Nacionales de Estadística de la Unión Europea están planteando la sustitución del método de cuestionarios (“puerta por puerta”) por un registro digital de la población y otros registros administrativos. Algunos países incluso están introduciendo cuestionarios online como por ejemplo UK. A esto se suma la existencia de regulaciones para garantizar que los censos se lleven a cabo con mayor detalle geográfico y en intervalos más frecuentes.Además, diversas organizaciones externas están publicando recuentos poblacionales que pueden ser comparados, por lo que complementan o cuestionan los recuentos de censos anteriores. Por ejemplo, en el año 2017, Facebook fue criticado por anunciantes del Reino Unido por filtrar datos del censo que excedían en dos millones el de personas con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Respondiendo a estas acusaciones, un representante de Facebook dijo en The Guardian que sus métodos estaban parcialmente basados en clics publicitarios, y que “no han sido diseñados para coincidir con estimaciones de población y censo”.El ejemplo ilustra algunos problemas con los recuentos de las grandes bases de datos, en este caso basados en las redes sociales. En contraste con los datos de encuestas, que consisten en respuestas a preguntas preestablecidas, los datos de las redes sociales se producen mediante el uso de aplicaciones y plataformas que pueden no corresponderse con los datos de los censos. Los problemas adicionales son que los datos de las grandes plataformas de internet contienen más "ruido" (doble clic en el ejemplo anterior) y representan menos partes de la población (personas mayores que no usan las redes sociales). Sin embargo, las encuestas que siguen el método “clásico” también carecen de cobertura de grupos particulares y deben tener en cuenta el sesgo de respuesta.La mayoría de los Institutos Nacionales de Estadística consultados para este estudio no prevén utilizar grandes bases de datos para producir censos en el futuro inmediato. Pero muchos INE están llevando a cabo experimentos. Un ejemplo es el uso de los datos de geolocalización de los teléfonos móviles para establecer la población en tiempo real, de áreas geográficas específicas.