Federico Morán: se esperan sorprendentes avances en vida sintética El director de madri+d añade que en España la investigación científica es de primer nivel

En pocos años podremos tener sorprendentes avances en vida sintética, afirma en la siguiente entrevista Federico Morán, director de madri+d, la fundación emblemática de la innovación regional. Añade que en España la investigación científica es de primer nivel y que la movilidad es esencial en el sistema global de investigación.

Eduardo Martínez de la Fe







Desde diciembre de 2018, la Fundación la dirige Federico Morán, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su campo de estudio en torno a la Biofísica y la Astrobiología, en especial la autoorganización bioquímica, la evolución molecular y el origen de la vida.



Federico Morán ha sido miembro fundador e Investigador Senior del Centro de Astrobiología INTA-CSIC, Director Adjunto del Instituto Nacional de Bioinformática, Director General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y Secretario General de Universidades. Es miembro de diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales, así como miembro fundador de la Sociedad de Biofísica de España. También forma parte del



Esta es la segunda vez que Federico Morán asume la dirección de la Fundación madri+d. ¿Cómo ha sido ese proceso?



La Fundación Madri+d es, entre otras cosas, la agencia designada por el gobierno de la Comunidad de Madrid para la acreditación de los estudios de las universidades del sistema madrileño. Con el fin de adecuar el proceso de selección del director de la agencia a las recomendaciones de la agencia acreditadora europea ENQA, en 2018 se modificaron los estatutos de la Fundación para que este proceso fuese mediante un concurso abierto y público. Cuando se convocó la plaza de director vi que el perfil se adecuaba a mi currículo, tanto por mi experiencia de gestión anterior como la de profesor universitario, y me presenté al concurso, que finalmente se resolvió a mi favor. He de decir que el proceso fue transparente y la comisión designada trabajó con total independencia.



La Ciencia, la Tecnología y la Innovación centran la actividad de la Fundación para el Conocimiento madri+d. ¿Cómo se estructura esta actividad?



La Ciencia, la Tecnología y la Innovación sin olvidarnos de la Enseñanza Superior, ya que la Fundación es también el Órgano encargado de la Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario madrileño.



La actividad de la Fundación se estructura a través de sus diferentes áreas organizativas: Calidad Universitaria, Cultura Científica, Emprendimiento de Base Tecnológica y Transferencia de Tecnología y Proyectos Europeos. Éstos son los cuatro pilares sobre las que se asienta madri+d. De cada uno de ellos penden diferentes iniciativas, programas y proyectos en colaboración, siempre en colaboración con todos los agentes que se integran en el sistema regional de educación, ciencia, tecnología e innovación.



Así, la Fundación lleva 16 años favoreciendo la mejora de la educación superior en la Comunidad de Madrid, prestando servicios de apoyo a los emprendedores madrileños para que sus proyectos se materialicen en empresas sostenibles económica, tecnológica y socialmente, transfiriendo tecnología a través de la asistencia profesional especializada a la comunidad investigadora y a pymes de nuestra región, contribuyendo a acercar el conocimiento científico a la sociedad y fomentando las vocaciones científicas entre los estudiantes madrileños sin barreras de género.



¿Cuál es la prioridad de la Fundación: emprendedores, oferta tecnológica, proyectos europeos, o comunicación científica?



La prioridad, o el foco, es la sociedad. La Fundación es un instrumento de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, al servicio de la sociedad madrileña.



El propósito de la Fundación consiste en contribuir al progreso y bienestar de los ciudadanos a través del fomento de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Calidad de la Educación Superior. Nuestra razón de ser es incentivar el emprendimiento, fomentar la cultura científica o mejorar la calidad de las universidades como un medio que repercuta en el bienestar de los madrileños, por tanto ningún área pesa más que otra. Todas se complementan.



¿Qué iniciativas están en marcha dentro de la Fundación para impulsar esas ramas de actividad a lo largo de tu mandato?



Como órgano de evaluación de la calidad del sistema universitario madrileño, la Fundación desarrolla, a través del Área de Calidad Universitaria, programas de evaluación institucional y de acreditación de unos 1.500 títulos universitarios, además de llevar a cabo la verificación, seguimiento y renovación de los títulos oficiales de Grado Máster y Doctorado de las 17 universidades madrileñas.



El área de Cultura Científica y Comunicación promueve el acercamiento y la participación activa de los ciudadanos en la actividad científica, tecnológica e innovadora realizada en la Comunidad de Madrid a través de actividades como la Feria Madrid por la Ciencia y la Innovación, que contó con más de 20.000 visitantes; la recién celebrada Noche Europea de los Investigadores de Madrid, que saca de sus laboratorios a más de 600 científicos el último viernes de septiembre; o la Semana de la Ciencia y la Innovación, que después de 18 ediciones y con una duración de quince días se ha convertido ya en el evento científico más importante de toda Europa con más de 1.100 actividades repartidas por toda la región.



El áreade Transferencia de Tecnología y Programas Europeos promueve la participación en Programas Europeos tanto de los grupos de investigación de las universidades públicas y privadas y organismos públicos de investigación así como de las empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid. Desde sus orígenes, ha sido la responsable de la participación de la Fundación en más de 40 proyectos europeos con una financiación en estos años superior a los 10 millones de euros. Desde sus orígenes ha sido la representante y coordinadora de Madrid en las redes europeas Innovation Relay Centre (IRC) y Enteprise Europe Network (EEN).



Dentro de la actividad desarrollada por el área de Emprendimiento de Base Tecnológica, existen 2 programas sectoriales de aceleración de proyectos (ESA BIC Comunidad de Madrid y healthstart madri+d) y redes de servicios como la de Business Angels que cuenta con más de 120 inversores, la Red de Mentores madri+d que facilita el camino a emprendedores de base tecnológica de nuestra región, y la Certificación de Mentores Business Mentor madri+d, reconocida como el principal estándar internacional del mentoring de calidad para emprendedores, ayuda a impulsar con eficacia la labor como mentor de emprendedores.



La fundación coordina el centro de incubación de la Agencia Espacial Europea (ESA-BIC) y la Comunidad de Madrid y dispone del programa healthstart madri+d. ¿Qué resultados se han obtenido en ambos programas?



Efectivamente, madri+d coordina el ESA BIC Comunidad de Madrid, a través del que se da soporte a emprendedores de nuestra región que incorporen en sus empresas tecnologías o aplicaciones derivadas de la investigación espacial realizada por la ESA. Este programa, cofinanciado por la ESA y por la Comunidad de Madrid, facilita soporte específico a ocho proyectos al año, a los que se facilita formación, servicios y asesoramiento a través de la red de Mentores Madrimasd. Este programa está teniendo un éxito notable y son ya varias las empresas que se han “graduado” y comenzado su actividad comercial con estas tecnologías.



Por su parte, medio centenar de proyectos se han beneficiado ya de HealthStart madri+d, con el objetivo de acercar los ámbitos de la investigación y del emprendimiento en nuestra región e impulsar la creación de soluciones innovadoras basadas en tecnologías de la salud. Este programa se propone favorecer la creación de start-ups tecnológicas del sector de salud. Para ello se identifican resultados de investigación en salud que sean susceptibles de crear un nuevo producto, instrumento o servicio. Los resultados de investigación de los hospitales de la Comunidad se identifican a través de la red ITEMAS y también participan Centros de Investigación y universidades.



Los 14 proyectos seleccionados en esta cuarta edición del programa, que dio comienzo el pasado mes de mayo, reciben servicios de gran valor como formación, acceso a colaboradores y emprendedores, especialistas en startups y en saludy ayuda para encontrar financiación e inversores, entre otros. Al final del proceso, 5 de esos proyectos, se beneficiarán de apoyo en forma de dotación económica, infraestructuras, recursos y servicios profesionales especializados (incubación, informes de patentabilidad, asesoría tecnológica, legal, apoyo para la creación de la empresa y búsqueda de inversión, etc.). En España la investigación científica es de primer nivel. Los indicadores de producción e impacto de los resultados de investigación nos sitúan en décimo lugar a nivel mundial. Y este resultado se ha mantenido en los últimos años a pesar de la crisis. Madrid es una de las regiones que más contribuye a estos resultados, sin duda. Los estudios muestran, además, que dos terceras partes de la producción científica es realizada precisamente por las universidades. En la región de Madrid concurre un sistema de investigación donde, además de las universidades, se concentran centros de investigación de las OPIS (CSIC, INTA, INIA, etc), los institutos de investigación de los Hospitales, los centros del Instituto de Salud Carlos II y por último, y no menos importantes, los centros propios de investigación avanzada IMDEAS. Y seguro que se me olvida alguno. A esto habría que añadir la investigación que se lleva a cabo en las empresas de la Región. Creo que no es exagerado decir que en Madrid tenemos un sistema de investigación bastante completo y competitivo.



¿Cuál es el principal problema: la financiación, la burocratización o el envejecimiento del profesorado?



Los tres son problemas que afectan a la investigación, aquí y en muchos otros países. Y desde luego hay que buscar soluciones. Yo creo que todos coincidimos en que hay que invertir más en investigación. El problema es que no todos se ponen de acuerdo de dónde sacar mas presupuesto. Si se aumenta le presupuesto de la partida destinada a investigación, se tiene que disminuir necesariamente el de otras partidas. Y decidir esto es un problema político. La política es el arte de tomar decisiones y esta es una de ellas.



La burocratización es un problema secundario y que podría tener mejor solución, a mi parecer. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que controlar la ejecución de los gastos de los proyectos de investigación. Pero a veces este control es excesivo y no permite la flexibilidad necesaria y en la mayoría de los casos genera demasiado papeleo. El control habría que hacerlo en función de los resultados, no solamente un control económico. En definitiva, podría mejorarse, sin dejar el necesario control.



El envejecimiento del profesorado es un hecho y a la vez un problema. Pero creo que es el que tiene más fácil solución: los profesores e investigadores mayores se van jubilando. No es un problema económico. A una universidad le cuesta mas un catedrático con todos los trienios y muchos sexenios y quinquenios, que un profesor titular joven que acaba de sacar la plaza. El problema es la agilidad para hacer esta substitución. Y siempre que no haya restricciones a la tasa de reposición, esto no debería de ser un problema.



¿Se puede hablar de fuga de talentos en España?



Siempre he comentado que el talento se mueve allí donde es más apreciado. Y esto ocurre a los españoles, pero también a todos los demás investigadores. En los centros de investigación de excelencia de nuestro país, hay un altísimo porcentaje de investigadores extranjeros. Un investigador alemán, por ejemplo, va allí donde su talento es mejor apreciado. Y no creo que en Alemania se estén planteando que sufren una fuga de talento porque hay investigadores alemanes en el CNIO o en un IMDEA.Quiero ver, al menos en el contexto europeo, que la movilidad es necesaria y una virtud del sistema. Por ejemplo, en los EEUU un investigador puede formarse en Boston y acabar en Palo Alto, y nadie se plantea que haya fuga de talentos de Massachusetts a California o viceversa. La movilidad es esencial en el sistema global de investigación.



¿Crees que los investigadores están socialmente reconocidos en España? ¿Está implicada la Fundación en esta labor?



Yo creo sinceramente que sí. En mi vida como profesor/investigador de la Complutense siempre he percibido un cierto trato de admiración y valoración de mi trabajo. Creo que esto es común. El profesor investigador está socialmente valorado en nuestro país. Pero hemos de hacer un esfuerzo para que la gente conozca mejor nuestro trabajo. A veces el mundo de la investigación se aísla de la sociedad a la que debe servir.



Respondiendo a la segunda pregunta, en la Fundación tenemos varios programas precisamente para hacer llegar esta figura del investigador a la gente. Uno de ellos es la Noche de los Investigadores, que se celebra el último viernes de septiembre. Es un programa propiciado y financiado por la Unión Europea que pretende acercar la figura humana del investigador a la sociedad. Otra actividad que realizamos de mano del gobierno de Madrid es la Semana de la Ciencia, donde durante 15 días se programan mas de mil actividades de conferencias, jornadas de puertas abiertas, seminarios, visitas a museos y laboratorios, etc. Con el fin de mostrar lo que hacen nuestros investigadores. Esta actividad tiene lugar durante las dos semanas centrales de noviembre. También participamos en otras actividades como el día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Feria de Madrid por la Ciencia, y otras actividades que pretenden acercar el mundo del investigador a la sociedad.



España es el quinto país de Europa en producción científica, pero está en el puesto número 18 de la Unión Europea en transferencia e innovación. ¿Qué hemos de hacer para mejorar esta posición?



Creo que ya he contestado con anterioridad a esta pregunta de otro modo. Pero es importante insistir. En España, y singularmente en Madrid, hacemos muy buena ciencia, pero cuesta transferir los resultados de investigación al sector productivo, crear empresas que hagan llegar a los ciudadanos productos tecnológicos o servicios derivados de la investigación. Esto, llamado “gap” entre ciencia y transferencia, es algo que estamos tratando de solucionar. Desde muchas áreas de la administración, tanto regional como nacional, hay programas para ayudar a crear start-ups de las universidades y centros de investigación. En la Fundación Madrimasd tenemos varios programas específicos de incubación, aceleración y apoyo a emprendedores de base tecnológica. Es una prioridad del Gobierno de Madrid trabajar en este tema. Por ello se ha creado una consejería específica de Ciencia, Universidades e Innovación.



Como experto en Biofísica y Astrobiología, ¿qué resultados de investigación esperas conocer, tanto en España como en otros países, que sean relevantes para la sociedad?



Bueno, esto de adivinar, especialmente el futuro, es complicado, como solía decir de broma el físico y premio Nobel Murray Gell-Mann. En astrobiología creo que un resultado esperado es poder identificar vida en otros planetas, bien en el Sistema Solar o bien extrasolares. Cada vez disponemos de una tecnología mas avanzada para poder realizar esta tarea. En el caso del Sistema Solar hay varios planetas que al tener agua líquida son posibles candidatos para albergar vida. En el caso de planetas extrasolares conocidos como exoplanetas, las evidencias han de ser indirectas, como detectar marcadores biológicos. Uno de estos es el oxígeno molecular O2, que en la tierra está claramente ligado a la biosfera. Si se detectase O2 en la atmosfera de un exoplaneta, habría firmes sospechas de actividad biológica en el mismo.



Otra área de reciente evolución es el de la de la Vida Sintética. En este campo el objetivo último de crear artificialmente una “ser vivo”, aunque sea tan “simple” como una célula bacteriana, es una tarea formidable y de la que ya se están obteniendo éxitos parciales. La Biología Sintética está, por otro lado, dando ya resultados muy interesantes para la Biotecnología. Son campos donde en unos pocos años podremos tener sorprendentes avances.



