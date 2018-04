Felicidad Cristóbal: "El aumento de la consciencia debe llegar a la política"

Usted ha creado un concepto nuevo llamado "filantropía consciente", ¿en qué consiste?



La filantropía consciente mira hacia dentro y no hacia fuera. La filantropía tradicional crea hospitales, escuelas, etc. y la filantropía consciente se centra en el interior del ser humano para decirnos que ese “amor al ser humano” (definición de la palabra filantropía) tendría un elevado resultado si trabajáramos ayudando a la personas a comprender que nuestra felicidad está dentro de nosotros y no fuera; este cambio de enfoque produce una disminución enorme del sufrimiento y es un camino que dura toda una vida, con muy buenos resultados.



¿Cómo se aplicaría y extendería la práctica de este nuevo tipo de filantropía?



Llevando a cabo proyectos en todo el mundo que nos enseñen a obtener la felicidad de nuestro interior, a no colocar nuestro activo más valioso -nuestra felicidad- en manos de cualquier tipo de situación o de persona. Cuando los seres humanos nos vamos dando cuenta de ello, recuperamos nuestro poder, dejamos de perder energía intentando cambiar lo de fuera y nos centramos en el crecimiento personal. Estos proyectos pueden llevarse a cabo en distintos lugares, desde escuelas a hospitales, cárceles, etc. Esta información es para todos los seres humanos, sin excepción.



Usted ha desarrollado parte de su carrera profesional dentro de las instituciones del Estado español, ya que creó y dirigió el Departamento de Relaciones Internacionales del Consejo Económico y Social del Estado y también trabajó como asesora para el Presidente del Gobierno Felipe González. ¿Cómo cree que podría aumentarse el nivel de consciencia en las instituciones?



Evidentemente, aplicar lo mencionado anteriormente en el mundo de las instituciones y en la política tendría la ventaja de beneficiar a millones de personas, porque la política de un país afecta a todos los ciudadanos. Si los políticos incrementaran su nivel de consciencia sería algo que los ciudadanos percibirían inmediatamente y el aumento de consciencia se nota fácilmente porque se instala la sinceridad, el velar por el otro como lo haríamos por nosotros mismos, el sentido común, la distribución de los recursos de la forma más beneficiosa para los más débiles sin caer en demagogias tampoco, etc. Es un camino a recorrer y a medida que los ciudadanos vayamos teniendo mayor nivel de consciencia no votaremos a políticos que no la tengan.



Este cambio resultaría en un absoluto beneficio para los ciudadanos. El ver la actuación correcta de aquellos a los que hemos votado y de los que ellos nombran posteriormente para ocupar cargos en la Administración tranquilizaría a la sociedad, y ésta comenzaría a considerar la clase política como a personas de las que nos podemos fiar, que velan por nuestros intereses, que respetan la ley, y que son mejores que nosotros en su ética y su correspondiente comportamiento.