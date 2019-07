Fumar cigarrillos también deteriora nuestra personalidad

Fumar cigarrillos no sólo afecta a la salud, sino que también provoca cambios negativos en la personalidad, según una investigación que publica el Journal of Research in Personality.



Aunque se sabe que los rasgos de la personalidad son estables a lo largo de la vida, también se reconoce que son maleables en función de las decisiones que tomamos.



Este nuevo estudio demuestra que fumar cigarrillos puede alterar las formas características de pensamiento, sentimiento y comportamiento a lo largo del tiempo, señalan los investigadores en su artículo.



Añaden que si ya existe una predisposición a fumar que se manifiesta especialmente en las personas extravertidas, emocionalmente inestables e inconscientes, la nueva investigación, dirigida por Yannick Stephan, de la Universidad de Montpellier, sugiere que este hábito puede retroalimentar y dar forma a los rasgos psicológicos negativos.



Los investigadores destacan al respecto que los fumadores muestran cambios de personalidad que son diferentes de los observados en los no fumadores, especialmente en términos de disminución de la estabilidad emocional y del comportamiento alegre y extrovertido.



Grandes encuestas



Los datos provienen de cinco grandes encuestas de voluntarios de mediana edad y mayores (de entre 20 años y 92 años), cuatro de Estados Unidos y una de Japón.



Las encuestas, cuyo espectro varía entre los 600 y los 6.000 participantes, según los casos, recaban información sobre los participantes que fuman y refleja los rasgos de su personalidad, testados a lo largo de entre 4 y 20 años.



La evaluación de los rasgos de la personalidad se realizó según el Modelo de los cinco grandes (Big Five), un cuestionario que analiza la composición de cinco dimensiones de personalidad en su sentido más amplio.



Los cinco rasgos o factores principales que miden estos cuestionarios son: factor O (Openness o apertura a nuevas experiencias), factor C (Conscientiousness o responsabilidad), factor E (Extraversion o extraversión), factor A (Agreeableness o amabilidad) y factor N (Neuroticism o inestabilidad emocional). Los cinco forman el acrónimo mnemotécnico "OCEAN".



En general, los resultados de aplicar este test a las respuestas recogidas en las indicadas encuestas históricas mostraron que en los fumadores disminuyen los cinco factores a lo largo de los años.



Sin embargo, los patrones precisos de cambio variaron entre las diferentes muestras. El patrón más consistente fue que los fumadores muestran declives relativos en la estabilidad emocional y la extraversión.