Gajanejos investiga el asesinato de catedráticos de la UCM en "Alma Mater"

Alma Mater (segunda, y magnífica, novela de Ana Muela Pareja , y ha merecido el I Premio Policía Nacional, y no me extraña, dada su calidad y buen hacer, como voy a intentar demostrar en estas líneas.Su primera novela, El falso cuerno del rinoceronte (Premio Kutxa Ciudad de Irún, editada también por Algaida), ya nos sorprendió gratamente hace dos años.En ella, la escritora presentaba un extraño caso de asesinato ritual en una iglesia franciscana madrileña, cerca de Cuatro Caminos; el caso lo resolvió el ínclito comisario Gajanejos, de apellido alcarreño, vida destartalada y agudeza de ingenio digna del mejor sabueso de novela policíaca.Tras leerla, muchos pensamos que aquello no era sino el comienzo de una saga, con un nuevo sabueso en danza dispuesto a competir en olfato e instinto con sus preclaros colegas europeos y americanos. Y así ha sido.De nuevo, ahora, Gajanejos se encarga de desentrañar la misteriosa muerte de tres catedráticos de la Universidad Complutense, un viejo profesor de latín, con fama de mujeriego, que aparece emasculado y degollado en su despacho, una lumbrera de la astrofísica, acribillado en su automóvil en el aparcamiento de su facultad y, por último, un profesor de derecho cocainómano aparentemente suicidado, también en su despacho.