Genialogías presenta en Madrid dos nuevos títulos de poesía escrita por mujeres

Realismo y alma



Junto a la original poesía social de Figuera, la Asociación Genialogías ha escogido como segundo título de este año “Cobalto”, de Esther Zarraluki.



Nacida en Barcelona en 1956, Zarraluki es autora de varios libros de poesía, como “Ahora, quizás, el juego” (Ed. Noega, 1982) o “El fruto oscuro” (El toro de barro, 2005). El título escogido para la Colección Genialogías ha sido “Cobalto”, texto originalmente publicado en la ya extinta editorial DVD (en 1996), y ya resultaba difícil de encontrar.



Virginia Trueba Mira, Profesora Titular de Literatura española en la Universidad de Barcelona y autora del prólogo a la nueva edición de este poemario, describe la poesía de Zarraluki como centrada en “el mundo de lo concreto, de las cosas del aquí y del ahora que nos rodean”.



Trueba Mira sitúa más concretamente “Cobalto” dentro de “una tradición de poesía realista”, si entendemos el realismo como una imitación del mundo “capaz de hacerse cargo, también y sobre todo, de aquello que no se puede reflejar” con otro lenguaje que no sea el poético. De este modo, en la escritura del Zarraluki “el alma se desvela”, escribe Trueba Mira.



“El grito inútil” y “Cobalto” se presentan en Madrid, el próximo 29 de junio, en la Biblioteca Eugenio Trías-Casa de Fieras del Retiro. El evento tendrá lugar a las 18.30 horas y en él intervendrán, además de Esther Zarraluki, las poetas Esther Ramón y Nieves Muriel.



La Asociación Genialogías de poetas mujeres, con sede en Madrid y conformada por más de 60 autoras, trabaja por recuperar las voces de aquellas mujeres poetas de nuestro país cuyos nombres han quedado a la sombra. Han sido y son autoras inmensas que, sin embargo, resultan desconocidas, pues sus obras no han llegado o no han permanecido en el canon literario predominante. Para tratar de paliar este déficit cultural, la Asociación Genialogías, en colaboración con la Editorial Tigres de Papel, puso en marcha el proyecto editorial de la Colección Genialogías en 2016.