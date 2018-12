Hay indicios de espiritualidad más allá del Homo sapiens

(1) D. L. Hoffmann. et al., U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art, Sciencie, (2018), Vol. 359, Issue 6378, 912-915.

(2) Frans De Waal, Bien natural: los origenes del bien y del mal en los humanos y otros animales, (2009).

(3) Barbara J. King, When Animals Mourn, Scientific American (2018), 27, 100-105.(4) King, Barbara, Evolving God: A Provocative View on the Origins of Religion., (2007).(5) Jared M. Diamond, Were Neanderthals the first humans to bury their dead?, Nature (1989), 340, 344.(6) University of St Andrews, Descubren un nuevo ritual funerario en chimpancés [youtube], (2017). Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=aCyNY6mwqwM (7) National geographic. Rare Footage: Wild Elephants “Mourn” Their Dead | National Geographic [youtube], (2016). Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Ku_GUNzXoeQ (8)Rubia, Francisco J., El cerebro espiritual, (2015), p. 79.