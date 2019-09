Hemos entrado en el recalentamiento global

En Uruguay, según el informe, el rápido calentamiento del océano causado por la corriente de Brasil ha provocado la muerte de almejas y peces, así como ha perjudicado a las floraciones de algas.Los científicos sospechan que el calentamiento en Uruguay estuvo relacionado con una gigantesca gota de agua tibia que se extiende desde la costa uruguaya hasta el Atlántico Sur, y que se ha vuelto más cálida con el paso de los años, según este informe.El impacto es claro en el ecosistema: aunque muchas especies de peces pueden emigrar hacia aguas polares más frías, los mariscos y los corales no pueden desplazarse y se ven perjudicados por los cambios, afectando a las pesquerías locales, señala al respecto Climate News Network.El informe destaca: el calentamiento en las costas uruguayas fue reconocido por primera vez por los científicos en 2012, pero todavía no se ha estudiado en profundidad ni ha sido objeto de atención política: kilómetros de costas con almejas muertas han dejado indiferentes a las autoridades y hecho llorar a los residentes.Según los autores de este informe, la crisis climática está avanzando mucho más rápidamente que lo estimado por las investigaciones científicas y, a tenor de las tendencias observadas, el planeta entero estará muy pronto por encima de los 2ºC. Tal vez en 10 años, calculan.Aunque este informe no puede considerarse científico, ya que es periodístico, no deja de ser relevante en sus conclusiones y representa una llamada de atención sobre los peligros potenciales que acechan al planeta y nuestra especie si no se corrigen los actuales derroteros climáticos.El Post concluye su informe con unas elocuentes declaraciones del científico marino Boris Worm , de la Universidad Dalhousie en Canadá: “Toda nuestra civilización se basa en la experiencia acumulada de los últimos 7.000 años, sobre cómo funciona el mundo y cómo podemos sobrevivir en este mundo que tenía un clima excepcionalmente estable. Ahora nos estamos alejando de ese equilibrio a una velocidad vertiginosa y viviendo en un mundo sin precedentes con el que ninguno de nosotros tiene experiencia”.