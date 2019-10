Identidad, tecnología y soberanismo: blockchain más allá de las criptomonedas

Identidad blockchain



Entre los tipos de sistemas de identidad que se pueden construir sobre blockchain, uno lleva años generando ríos de tinta por su especial relevancia y actualidad: los modelos de “identidad auto-soberana” (traducción de Self-Sovereign Identity) cuya esencia es que en ellos la persona sobre la que los datos versan (el “titular” de los datos) adquiere estatus de “propietario” de los datos.



Concretando esto, podemos definir un sistema de identidad auto-soberano como aquél en el que:



Los individuos titulares de los datos tienen garantías de confidencialidad de sus datos y el control sobre a quién son comunicados dichos datos, cuándo y bajo qué condiciones (así como algún otro y potencialmente muy relevante matiz que requieren mayor detalle en el análisis). Los actores usuarios de dichos datos (que pueden ser personas físicas o jurídicas) tienen garantías de su autenticidad. No es necesario que un actor central conserve los datos ni supervise el funcionamiento para que el sistema funcione conforme a las máximas anteriores.



Para el cumplimiento de las características 1 y 2 no resultan imprescindibles las tecnologías blockchain. Podrían igualmente ser satisfechas por un registro centralizado construido con cualquier otra tecnología de almacenamiento al que se le añaden fiables garantías contractuales al respecto. Así funcionan todos los registros actuales, desde el registro de órdenes y operaciones de los mercados financieros hasta el registro de la propiedad, pasando por el registro de DNI, etc. Únicamente la característica 3 hace necesario el paradigma blockchain como ladrillo constructivo.



Piedra angular



En términos prácticos, un sistema de identidad auto-soberano puede:



Establecer el pago de una contraprestación económica al titular del dato por parte de su usuario. Al fin y al cabo es bien sabido que los datos personales son la nueva y muy rentable materia prima de la economía globalizada digital.

Limitar el ámbito espacial, temporal o en propósito de uso de cada dato.

Restringir la cantidad de información transferida. ¿Por qué decir tu edad si lo que te preguntan es si eres mayor de edad?

Estar definido con mayores garantías de certeza del dato y ausencia de sesgo que los sistemas con custodio central. La transparencia y auto-cumplimiento de las reglas de funcionamiento son la clave.

Además, en virtud de su universalidad de acceso, su disponibilidad permanente y su flexibilidad para la definición de las condiciones de cesión de datos, puede convertirse en una especie de anillo de poder en el reino de la identidad. Una plataforma única que sustituya la actual Torre de Babel de sistemas de identidad de diferentes empresas, de diferentes administraciones públicas o, incluso, de diferentes servicios dentro de una misma administración pública. Semejante potencialidad mueve la codicia y, por tanto, requiere sensatez y equidistancia.

Por último, como consecuencia ineludible de estar basado en blockchain, su información y su lógica de funcionamiento no residen en un único ordenador sino en varios, potencialmente muchos. Esta distribución es la piedra angular de la equidad, transparencia y extrema robustez de los sistemas blockchain.



Soberanista o no



Volviendo al caso concreto de IdentiCAT, por ahí ha sido descrito como “sistema de identidad soberano”, ¡en vez de “auto-soberano”! Este gracioso abuso de lenguaje podría hacer pensar a alguien que dicho sistema de identidad o incluso las tecnologías blockchain son, de hecho, inherentemente soberanistas. No es para nada el caso. Al menos, no a priori. El sistema de identidad al que la iniciativa IdentiCAT dé lugar será o no soberanista dependiendo de los matices de su definición funcional y, sobre todo, dependiendo de cómo sea utilizado. Las tecnologías son instrumentos y los instrumentos rara vez son capaces de limitar por sí mismos la forma en la que son usados y, menos aún, la semántica de su uso. En esto blockchain se asemeja a un martillo que tanto puede ser usado como útil de carpintería como arma de ataque.



Eso sí, en virtud de la última característica práctica indicada arriba, podría suceder que IdentiCAT terminase desplegado en ordenadores ubicados en diversos países o, incluso, en manos privadas. En consecuencia, un eventual mandato para su cierre podría chocar con barreras de jurisdicciones o de libertad personal. Pero también es cierto que los poderes públicos pueden legítimamente decidir qué sistema de identidad es utilizable en el ámbito de la cosa pública, de igual forma que no nos permite pagar nuestros impuestos en mandarinas o bitcoins.



Quizás en esta cuestión, como en muchas otras, convenga no demonizar el instrumento antes de haber analizado racionalmente su planteamiento específico de uso, que es donde más pueden residir las componentes ideológica o ética. Por tanto y como siempre, cambiemos los dogmas por curiosidad. Al fin y al cabo, todo conocimiento proviene de formular las preguntas adecuadas.