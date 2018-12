Identificadas las bases genéticas de la felicidad y del sentido de la vida

Una nueva investigación ha podido establecer con gran precisión las bases genéticas del bienestar humano y de algo no menos importante: el sentido de la vida.La diferencia entre ambos conceptos es importante: uno hace referencia al así llamado bienestar hedónico (sensación de felicidad) y otro al bienestar eudaimónico (sentir que nuestra vida tiene sentido).Cada día se presta más atención a estos aspectos de la vida humana porque afectan a las políticas sociales y a la economía. El bienestar de la población se ha convertido en las sociedades desarrolladas en una aspiración básica, ya que medir el progreso sólo por el PIB (Producto Interior Bruto) resulta insuficiente: el bienestar subjetivo está estrechamente ligado a la salud y este vínculo se acrecienta aún más en la edad avanzada.Investigaciones anteriores han demostrado que las diferencias individuales que manifiestan las personas al calificar sus índices de bienestar, ya sea hedónico o eudaimónico, se deben en parte a diferencias genéticas entre ellas.Incluso se han identificado las primeras variantes genéticas que marcan la diferencia para que las personas puedan sentirse o no felices. Se considera que aproximadamente un tercio de la variación en el grado de felicidad de las personas es de origen genético o hereditario.En 2016, tal como informamos en otro artículo , una investigación estableció incluso que la genética es uno de los factores que favorecen la satisfacción vital de los ciudadanos de los países. Según sus resultados, las naciones más propensas a la felicidad gracias a su ADN se encuentran en África, Latinoamérica y el norte de Europa.La nueva investigación fue llevada a cabo con la participación de más de 220.000 personas y forma parte del proyecto europeo WELL-BEING . Estuvo dirigida por la profesora Meike Bartels y el estudiante de doctorado Bart Baselmans, ambos de la Vrije Universiteit de Amsterdam.Estos investigadores han profundizado en los resultados anteriores e identificaron dos variantes genéticas para el sentido de la vida (bienestar eudaimónico) y seis variantes genéticas para la felicidad (bienestar hedónico). Los resultados se han publicado en la revista Scientific Reports.El estudio analizó muestras de ADN y las respuestas a un cuestionario de los participantes. El bienestar eudaimónico y su componente principal, el sentido de la vida, se evaluaron usando la pregunta: “¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido?”. El bienestar, hedónico junto con su componente principal, la felicidad general, se determinó con la pregunta: «En términos generales, ¿cuán feliz se siente?».El hecho de que se hayan encontrado variantes genéticas para el bienestar eudaimónico indica que cada persona es diferente y que las diferencias entre personas en procesos complejos, como para lo que cada uno significa la vida, se deben en parte a diferencias biológicas, señalan los investigadores.Meike Bartels explica al respecto en un comunicado que "Vivimos en una sociedad en la que se espera que todos prosperen, obtengan lo mejor y vivan una vida significativa. Si tenemos una idea mejor de las causas de las diferencias entre las personas, podemos usar esa información para ayudar a las a que se sienten menos felices o no dan con el sentido de su vida. También descubrimos que hay factores ambientales que son importantes para la felicidad, pero no para el sentido de la vida, y viceversa. En el futuro nos gustaría identificar qué factores ambientales son responsables de esta discrepancia."