Identificadas las claves para la supervivencia de los insectos

Suárez-Tovar, C.M., Rocha-Ortega, M., González-Voyer, A., González-Tokman, D. & Córdoba-Aguilar, A. (2019). The larger the damselfly, the more likely to be threatened: a sexual selection approach. Journal of Insect Conservation 23: 535-545. https://doi.org/10.1007/s10841-019-00142-0 Rocha-Ortega, M., Rodríguez, P. & Córdoba-Aguilar, A. (2019). Spatial and temporal effects of land use change as potential drivers of odonate community composition but not species richness. Biodiversity and Conservation 28, 451–466. https://doi.org/10.1007/s10531-018-1671-2