Importante aproximación al misterio de la materia oscura

El experimento Belle II , que opera en el colisionador SuperKEKB (Tsukuba, Japón), ha comenzado la búsqueda de una hipotética nueva partícula llamada Z’, que podría actuar como un nexo entre la materia ordinaria y la materia oscura.En los últimos años, las observaciones cosmológicas sugieren que solamente conocemos el 15% de la masa del universo, mientras que el 85% restante estaría compuesto por algún tipo de partícula misteriosa y todavía desconocida denominada materia oscura.Debido a su gran interés, una parte importante de la comunidad científica, incluyendo al experimento Belle II, intenta buscar evidencias de tal ansiado tipo de materia, que no es energía oscura, materia bariónica ni neutrinos.No hay evidencia física de su existencia, pero se deduce por los efectos gravitacionales que tiene en la materia visible, como pueden ser las estrellas o las galaxias.Los datos recogidos por Belle II durante su primer año de funcionamiento muestran que, aun no habiendo descubierto la evidencia de Z’, se pueden establecer ciertos límites a sus propiedades.El denominado bosón Z’ es uno de los candidatos teóricos que podrían conectar la materia oscura con nuestro mundo ordinario.Su descubrimiento podría solucionar ciertos problemas existentes en la física de partículas en relación al comportamiento de la materia oscura.También podría resolver algunas anomalías observadas en otros experimentos que no pueden ser explicados por el Modelo Estándar de la física de partículas.El bosón Z’, en caso de existir, podría producirse en colisiones de electrones con positrones en el acelerador SuperKEKB, y subsecuentemente decaer en partículas invisibles de materia oscura.Pero, ¿cómo se puede detectar el bosón Z' en el detector Belle II? No directamente, eso es seguro.Los modelos teóricos y las simulaciones predicen que el bosón Z' podría revelarse a través de interacciones con muones, los parientes más pesados ​​de los electrones.Si los científicos descubren un número inusualmente alto de pares de muones de carga opuesta después de las colisiones de electrones/positrones, así como desviaciones inesperadas en la conservación de energía y momento, esto sería una indicación importante de la presencia del bosón Z'.Sin embargo, los nuevos datos de Belle II aún no han proporcionado ninguna indicación del bosón Z'.Pero con los nuevos datos, los científicos pueden limitar la masa y las fuerzas de acoplamiento del bosón Z' con una precisión inalcanzable hasta ahora.