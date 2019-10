Importante paso para depurar de medicamentos el agua potable

Investigadores rusos han creado un catalizador para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con paracetamol, uno de los medicamentos antipiréticos más extendidos.



Este medicamento se elimina del cuerpo a través de los riñones y de ahí pasa a las aguas residuales, donde no se descompone y representa una amenaza para la gente y el medio ambiente.



Las aguas residuales terminan contaminando los embalses que suministran el abasto de las ciudades, provocando que una buena parte del agua que bebemos haya pasado previamente a través de otros seres humanos y del ganado.



Según ha explicado a T21 el catedrático Eduardo Costas, es posible que los fármacos y otros contaminantes emergentes puedan provocar la obsolescencia de las actuales estructuras de saneamiento y abastecimiento de agua.



Los investigadores rusos señalan que alrededor del 58-68 por ciento del paracetamol ingerido se excreta a través de los riñones y la orina y entra a la alcantarilla de la ciudad.



En Europa y España



En los países europeos, la concentración de acetaminofén (paracetamol) en las aguas residuales que ya han sido tratadas puede alcanzar los 6 microgramos por litro, y en los Estados Unidos, 10 microgramos por litro.



Según Eduardo Costas, el paracetamol es el analgésico que muestra mayores concentraciones en los embalses españoles que suministran agua potable a los núcleos urbanos.



Añade que los impactos adversos apreciables para la salud de los seres humanos son improbables, ya que las concentraciones de productos farmacéuticos en el agua potable generalmente están más de 100 veces por debajo de la dosis terapéutica mínima (DTM).



Sin embargo, advierte también que, excepcionalmente, hay lugares donde estos fármacos alcanzan valores próximos a la dosis diaria aceptable.



Los investigadores, pertenecientes a la Universidad RUDN, consiguieron crear un catalizador a base de sulfuro de plata, óxido de zinc y óxido de grafeno, debido a que el paracetamol se descompone cuanto está expuesto la luz. Los resultados se han publicado en la revista Separation and Purification Technology.



Medicamentos contaminantes



El uso generalizado de medicamentos y productos de higiene se ha convertido en uno de los principales factores en la contaminación de las aguas residuales.



Para el tratamiento de aguas residuales, en general, se utiliza el método de biodegradación cuando el trabajo principal lo realizan los microorganismos.



La segunda opción es la adsorción, es decir, la adsorción (retención) de una sustancia nociva por los filtros adsorbentes. Pero en este caso, es necesario resolver el problema del reciclaje de filtros.



La oxidación con ozono y algunos otros métodos de oxidación también se utilizan, pero son caros y requieren un equipo especial.



Sin embargo, muchas sustancias nocivas no son biodegradables. Una de esas sustancias es el acetaminofeno, mejor conocido por los consumidores como paracetamol o panadol. Este es el antipirético y analgésico más común en el mundo, que se vende sin receta en muchos países.



Por lo tanto, la búsqueda de formas efectivas y asequibles para eliminar esta sustancia de las aguas residuales es una tarea urgente a la que los científicos rusos le han encontrado una posible solución.