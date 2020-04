Importante paso para resolver el misterio de la antimateria

La ciencia considera que cuando se creó el universo como consecuencia del Big Bang, materia y antimateria existían en la misma proporción.



Sin embargo, lo que permaneció después de ese episodio cósmico fue la materia: nuestro universo está formado por partículas y no por antipartículas.



Nunca se ha podido averiguar por qué no se han encontrado grandes estructuras de antimateria en el universo, por ejemplo, planetas y galaxias formadas por antipartículas.



Y más sorprendente todavía: si las partículas de materia y antimateria si aniquilan recíprocamente, ¿cómo es posible que el universo conocido esté constituido exclusivamente por partículas?



En teoría, dado que la materia y la antimateria se crearon en cantidades perfectamente iguales al nacimiento del Universo, lo lógico habría sido que el universo resultante de esa colisión hubiera dejado un vacío cósmico, lleno solamente de energía.

Para explicar este desequilibrio, los físicos buscan asimetrías en el comportamiento de la materia y las partículas de antimateria.



Primeros indicios



Durante décadas, los científicos han detectado defectos en la simetría entre los quarks (constituyentes de los átomos) y sus antipartículas.



Sin embargo, la magnitud de esta violación no es lo suficientemente grande como para explicar la desaparición de la antimateria en el Universo.



Otra pista parece prometedora: una asimetría entre el comportamiento de los neutrinos y los antineutrinos podría constituir una gran parte de la respuesta.



Una nueva investigación publicada en Nature ha comprobado que los neutrinos y antineutrinos se comportan de manera diferente.



Los neutrinos son partículas elementales extremadamente ligeras. Atraviesan todos los materiales, son muy difíciles de detectar e incluso más difíciles de estudiar con precisión.



Hay tres variedades también llamadas “sabores” de neutrinos: electrónico, muónico y tauico.



El comportamiento diferente entre los neutrinos y los antineutrinos ocurre durante la oscilación, la capacidad de estas partículas para cambiar el sabor durante su propagación.