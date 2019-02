“Índice” para un feliz paso del tiempo con Dorothea Tanning

Un collage escrito



Índice (A table of content) parece concebido como un collage; de hecho, su título es el mismo que el de un collage creado por Tanning en 1988. Los poemas se ordenan alfabéticamente, como si la memoria hubiera escogido esta forma de superponer capas, instantes reveladores que la imaginación dibuja con inteligencia, vitalidad, humor y sutil ironía.



Ya en el primer poema, “Are you?” se cuestiona acerca de nuestro sitio en el mundo: “Todos los lugares son el hogar; espejismos/ por todas partes”. A pesar de las contradicciones el yo poético nos invita a participar en la vida:



Permanece en el planeta, si puedes. No hace

tanto frío y, es más,

sube la temperatura

constantemente.



El arte hace visible el instante pasado, ya sea imaginado o real. El final del poema “Camuflaje” nos muestra una hoja de ruta y el equipaje imprescindible para afrontar la última etapa de nuestra travesía:



Sombría mi sombra va delante

mientras subo a bordo con mi capa



de viaje, arrastrando una bufanda hecha de historia en caso

de haga mal tiempo y no haya nada que leer.



A Dorothea Tanning no le gustaba que la definieran como “mujer artista”. Sin embargo, su visión de mujer da el tono exacto al poema “El fin del día en la segunda planta”, una historia de soledad en la que el consumismo es el modo de llenar el vacío. Los “sostenes” parecen esculturas que cobran vida: “Las copas vacías claman: ‘Lléname’”. Es el momento en que interviene un “amable jefe de sección” para ofrecerle su ayuda:



Ella esconde la cara en su hombro. De pie, sin moverse,

entre los sostenes apolillados que podrían alzar el vuelo en

cualquier momento



en una nube y dejarlos, como los dejo yo,

en esa pose congelada, a esa infinita hora de cerrar que les

pertenece.



En poemas como “El cielo en la tierra” Dorothea Tanning ironiza sobre las contradicciones de la sociedad que hemos creado, los paraísos artificiales que nos venden en paquetes turísticos. Y en el poema “Fresas”, una historia cotidiana sobre las interminables colas desborda la realidad que perciben los sentidos y concluye de manera apoteósica: “empapada en un charco rojo de ecuanimidad”.



Otros poemas captan un instante decisivo en la existencia. En “Se hace tarde en la Rue de Lille”, sobre el día en que muere Max Ernst, la muerte aparece pintada con trazos similares a los esqueletos de Baudelaire:



Siempre es demasiado tarde para recordar

a quien no se debe invitar la próxima vez.



De todos modos, ¿quién lo invitó?

con ojos tan hundidos, huesudo

y totalmente fuera de tono.



“El tiempo pasó volando” recrea la primera visita de Max Ernst al estudio de la pintora. Jugaron una partida de ajedrez, un juego que se convertirá en un símbolo en la vida y la obra de Dorothea Tanning:



Ella hizo

todo lo posible; mucha cortesía

en el ajedrez.

Un rey; una reina, jaque mate.



Al alzarse,

cuatro ojos se encuentran en un resplandor,

lo que vieron

no tendría final, ambos lo sabían.



Confluencia de pintura y literatura



Según las biografías, Max Ernst le sugirió a Tannig el título de su famoso autorretrato “Cumpleaños” que pudo admirar aquel día. El poema “Secreto” nos habla de otro cumpleaños, mucho tiempo después. Una mujer regresa sola de una fiesta. Lo anecdótico, el ruido, ha quedado atrás; ahora ella se adentra en la soledad del parque, nadie sabe su secreto:



¿por qué recibir felicitaciones tan sólo por vivir?



El cumpleaños era un secreto conmigo misma y me hizo sentir,

caminando bajo esos árboles, una gran satisfacción de



que todo lo demás hubiera desaparecido:

(…)

En el verano el parque, por una hora o así antes de que anochezca,

está mucho más verde, toda una proposición implícita



de hojas verdes, ese día un júbilo de hojas

me envolvió en una intimidad verde tan confiable que les conté



mi secreto: “Es mi cumpleaños”, dije en voz alta

antes de darme la vuelta para cruzar la avenida.



En la poesía de Dorothea Tanning sorprende la plasticidad de las imágenes, cómo las ideas y sentimientos se transforman en objetos o escenas. “La pintura es terreno/ para el silencio”, escribe en el hermoso poema “Jinete aislada (Sequestrienne)”. Pero es en “Informe desde el terreno” donde pintura y literatura confluyen en una reflexión acerca del arte:



Sólo el artista será hallado culpable

de algo hasta ahora nunca dicho, pero verdadero,

por tener el valor de dejar que la histérica



intensidad del sentimiento genuino se muestre

y se mire a sí misma en el ojo vidrioso

del Arte visto desde un hueco en su zapato.



El pintor y el poeta, a veces, se dice, mienten,

agónicamente saben que es como morir.



Si el tiempo es invencible, al menos podemos jugar con él, engañarlo, afrontar con una sonrisa lo inevitable y vivir con plenitud cada instante de nuestra vida. Así en el poema “A Zenón”, con asombrosa vitalidad, Dorothea Tanning, una artista de noventa años, escribe:



No son más años lo que deseo,

sólo unos viejos tiempos.

Si el día tuviese cuatro horas más,

creo que podría soportarlo.