Indicios de que el coronavirus puede afectar al sistema nervioso

Hasta la fecha no existen demasiadas investigaciones que indaguen sobre los efectos a nivel cerebral o neuroquímico provocados por el SARS-COV-2.Sin embargo, ya empiezan a encontrarse hallazgos interesantes que vienen dados por las exploraciones neurológicas y por autopsias practicadas en otros países: en España, al existir solo dos salas con medios adecuados para tal fin, apenas se practican. (Glass WG, et al. 2004).La Sociedad Española de Neurología (Ezpeleta, D. García, A.) señala que una de cada tres personas sintomáticas con el virus SARS-COV-2 presenta síntomas neurológicos específicos (el 36 % de los pacientes, sobre una base de 103 casos registrados).No es la primera vez que un coronavirus afecta al sistema nervioso. En 2016, investigadores del INRS de Canadá y del University College London Hospital, detectaron por primera vez un coronavirus en el sistema nervioso central , que había provocado una encefalopatía de carácter mortal.Concretamente aislaron un virus de la cepa OC-43 del coronavirus humano HCov. Este hallazgo es extensible al resto de enfermedades neurológicas. (Huang, C. et al. 2020)Aunque bien es cierto que muchas enfermedades que afectan al cerebro a nivel neurológico son por infecciones víricas o bacterianas, sin embargo su identificación no puede hacerse a través de medios convencionales en caso de los coronavirus, especialmente en pacientes con el sistema inmunológico comprometido.No debemos perder de vista que el sistema nervioso central es un sistema regulador de todo el organismo.Con esta premisa, una infección vírica a este nivel no solo trae consigo consecuencias en el sistema nervioso, sino también en su función reguladora.Tal vez nos estemos haciendo las preguntas equivocadas y deberíamos a comenzar a explorar las implicaciones de la infección vírica del SARIS COV-2 a nivel de tronco-encéfalo y a nivel talámico, como una de las causas de la insuficiencia respiratoria en estos pacientes en fase aguda. (Ya-Chao Li et al. 2020).Es sabido que los coronavirus usan las mismas vías de infección celular: los pacientes de Wuhan, en su mayor parte ingresados en UCI, no podían respirar espontáneamente (89% de los casos).Tal vez estemos pasando por alto la invasión por parte de este virus en el sistema nervioso central.