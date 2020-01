Interés arqueológico y vital en “El cerco de Leningrado”

Duelo actoral



La obra es un duelo actoral entre la mujer y la amante, la actriz y la empresaria, la burguesa y la obrera, la idealista y la pragmática: ambas quieren mantener vivo el espíritu revolucionario del marido/amante y encontrar el sentido (si lo hubiere) a su trágica desaparición.



Mientras el teatro se va deteriorando y el ayuntamiento amenaza con su demolición o, lo que es peor, convertirlo en un museo y erigirlo a la memoria del dramaturgo, elevado así a la categoría de tigre de papel o héroe municipal y espeso.



Al terminar la obra, muy aplaudida justamente, pude observar que la gente de una cierta edad seguía sin ningún problema las evidentes alegorías, retruécanos, homenajes y nostalgias de un mundo que fue y se perdió para siempre (me recordaba la película de Nanni Moretti, Palombella rossa (1989), una deportiva alegoría sobre la desaparición del PCI en su país), mientras que los más jóvenes no alcanzaban a descifrar las claves y los guiños de un mundo que les es casi completamente ajeno.



La presencia del casete, aunque sea amenizando con música de Juan Luis Guerra corrobora lo que digo. Y quizá de eso va la obra: lo que brilló y vibró con tanta intensidad ha extraviado el significado, como en el verso de Eliot: “Tuvimos la experiencia, pero perdimos el sentido”.



En su fracaso generacional está, acaso, su éxito, y viceversa. Así lo viven, o lo intuyen, las dos protagonistas del teatro en ruinas, las viudas de un mundo periclitado: ni las banderas, ni las canciones, ni las soflamas ni los ideales por los que lucharon sirven ya salvo para enarcar una ceja o desplegar una melancólica sonrisa.



La obra es del 94, seguramente se escribió tras la caída del muro y el desplome de la URSS como una reflexión en clave teatral (política) sobre un tiempo de ideales juveniles que se ven arramblados y al borde de la extinción.



En ese año, dentro de la cronología de la obra, esas mujeres llevarían allí enclaustradas desde 1971, en plena lucha por las libertades bajo la dictadura franquista. Veinticinco años después la obra se entiende menos, no queda muy claro en qué época se desarrolla y, sin duda, ha perdido vigencia y herida y me temo que no va a perdurar como lo mejor de su autor, a pesar del enorme éxito, merecidísimo, que cosechara con ella.



Una obra, pues, que conserva un interés arqueológico para los jóvenes y vital para los canosos. Unos y otros se deberían preguntar qué ha pasado con el Teatro del Fantasma en que acontece la representación.