Javier Cacho: La Antártida es una ventana abierta a la esperanza

¿Por qué crees que has sido elegido para disponer de una isla antártica?



Las razones que la Comisión de topónimos de Bulgaria presentó a la máxima autoridad científica antártica (SCAR, Scientific Committe on Antarctic Research) para asignar a esa isla mi nombre fueron dos. El primero fue mi labor de promoción de la Antártida, esas más de tres décadas de escribir, hablar y llevar al continente de la Paz y la Ciencia a todo aquel lugar donde alguien lo quisiera conocer. El segundo motivo fue el apoyo que les he prestado a su programa antártico. Para mí este es un motivo de orgullo, es verdad que les eché una mano en todo lo que pude mientras fui Jefe de la base científica española en la Antártida Juan Carlos I, que está muy próxima a la suya, pero hice lo que es propio en la Antártida: la cooperación entre países y la colaboración entre personas. Me siento muy agradecido porque ellos hayan resaltado ese apoyo prestado. Dice mucho de la generosidad del pueblo búlgaro, en tantos aspectos muy parecido al nuestro.



¿Qué piensas del impacto climático sobre la Antártida?



Hace años el agujero de ozono nos enseñó que todas nuestras acciones pueden tener una repercusión global. Todos los despropósitos que estamos haciendo en cualquier lugar del planeta tienen repercusión global. La Antártida no es ajena a todo esto. Aunque hay zonas de ese vasto continente más frágiles donde se están notando sus efectos, la mayor parte se encuentra, por el momento, en equilibrio. En cierta manera es una tranquilidad, pero también es una exigencia para que tratemos de evitar que los desmanes que estamos provocando en todas partes lleguen a romper ese equilibrio. Nos estamos jugando mucho, el futuro de la habitabilidad del planeta para las generaciones futuras.



¿Qué podemos hacer para preservar la Antártida?



Hemos creado un gran experimento político y social en la Antártida, es el único lugar del planeta sin fronteras, donde toda la actividad está marcada por el respeto y la ayuda mutua. Hemos prohibido la explotación de sus recursos minerales y tratamos de reducir al mínimo nuestro impacto ambiental en el continente. Tenemos medidas de protección sobre sus mares y sus animales, pero deberíamos ahondar algo más en la protección de sus recursos pesqueros, llegando a prohibir su explotación.



Debemos preservar la Antártida porque nos está señalando un camino para encauzar todo nuestro mundo, y la mejor manera de preservarla es cuidar de todo el planeta. Disminuir nuestro consumo exacerbado, ser conscientes de que el planeta no tiene recursos suficientes para seguir con este derroche. A mí me gusta decir que: no tenemos que “ver” la naturaleza, tenemos que "sentirla” y obrar en consecuencia.



¿Qué experiencias de la historia de la Antártida son útiles para los presentes momentos?



La Antártida ha pasado de ser un lugar para explotar de forma desmedida a un lugar de paz, amistad entre países/personas y respeto por la naturaleza. El agujero de ozono de la Antártida fue el primer gran problema medioambiental global y supimos abordarlo y tomar medidas a nivel planetario, gracias a ellas la destrucción de ozono está disminuyendo y desaparecerá. Es el gran éxito medioambiental de nuestra época. La Antártida nos enseña que: si lo hicimos una vez, podemos hacerlo también con otros temas.



También la historia de los exploradores antárticos nos señala cual puede ser nuestra forma de enfrentar los problemas, como el que nos afecta ahora del covid19. Uno de los más famosos, Ernest Shackleton hablaba de las dos cualidades más importantes para un explorador polar: optimismo, porque encierra la fuerza para afrontar la situación más desesperada, y paciencia, para no dejarse agobiar por las circunstancias que nos atenazan.



Sin lugar a dudas, la Antártida es una ventana abierta a la esperanza.